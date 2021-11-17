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İBB Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu "Bekçi ile Postacı" minik seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor - Son Dakika

İBB Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu "Bekçi ile Postacı" minik seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor

17.11.2021 13:02
İBB Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu "Bekçi ile Postacı" minik seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları "Bekçi ile Postacı" adlı çocuk oyununu 21 Kasım'da tiyatroseverlerle buluşturacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları "Bekçi ile Postacı" adlı çocuk oyununu 21 Kasım'da tiyatroseverlerle buluşturacak.

Lodovica Cima ve Gabriele Clima'nın kaleme aldığı, Ceylan Özçapkın'ın çevirdiği oyunu, Derya Yıldırım yönetti.

Oyun, 21 Kasım Pazar günü Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde ilk kez sahnelenecek.

Arkadaşlık ve paylaşımın önemini, birlikte yaşamanın ve birbirine alan tanımanın değerini anlatan oyun, 28 Kasım'da aynı sahnede yeniden oynanacak.

Müziğini Burçak Çöllü'nün, sahne tasarımını Emra Albayrak Şahin'in, kostüm tasarımını Janset Kaplan'ın, ışık tasarımını Osman Aktan- Levent Akın'ın, efekt tasarımını Arıkan Demir'in yaptığı oyunda, Besim Demirkıran, Cafer Alpsolay, Fatma İnan, Melisa Demirhan, Reyhan Karasu ve Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor.

Oyunun konusu özetle şöyle:

"Aynı evi paylaşan iki ev arkadaştır Marcello ve Piero. Piero gündüzleri posta dağıtan, geceleri evde dinlenen bir postacıdır. Marcello ise geceleri sokakları kollayan gündüzleri de evinde keyif yapan gece bekçisidir. Evde her eşyadan bir tane olmasına rağmen ikisi de uyumlu bir şekilde kusursuz bir düzen içinde yaşamaktadır. İkisi de aynı anda soğuk algınlığına yakalanıp evde kalınca bu düzen bozulmaya başlar. Birlikte yaşamanın, birbirinin alanına ve görüşlerine saygı duymanın ne kadar da önemli olduğunu başlarına gelen bu durum sayesinde farkına varıp ortak çözüm üreterek arkadaşlıklarının kıymetini keşfederler."

İBB Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu Bekçi ile Postacı minik seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor
İBB Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu Bekçi ile Postacı minik seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor
İBB Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu Bekçi ile Postacı minik seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor
İBB Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu Bekçi ile Postacı minik seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oyunlar, Kasım, Bekçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu 'Bekçi ile Postacı' minik seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu "Bekçi ile Postacı" minik seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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