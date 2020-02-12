İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu "İki Efendinin Uşağı"nın galası Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre oyunun galasına, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü ve Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen'in yanı sıra İBB İştirak Genel Müdürleri, İBB Meclis Üyeleri ve tiyatro dünyasından birçok isim katıldı.

Carlo Goldoni'nin kaleme aldığı, Aslı Öngören'in yönettiği oyunda, Ali Murat Altunmeşe, Çağlar Ozan Aksu, Dolunay Pircioğlu, Eraslan Sağlam, Hamit Erentürk, Murat Bavli, Murat Coşkuner, Müslüm Tamer, Seda Çavdar, Volkan Öztürk, Yeliz Gerçek ve Yılmaz Aydın rol alıyor.

Oyunun müziklerini Burhan ile Gökhan Şeşen, dekor ve kostüm tasarımını Eylül Gürcan, ışık tasarımını Mustafa Türkoğlu, efekt tasarımını ise Umut Yüzbaşıoğlu hazırladı.

İki perdelik oyunun konusu ise özetle şöyle:

"Pantolone kızını, Dottore'nin oğlu Silvio ile evlendirmeye karar vermiştir. Bunun için evinde bir tören düzenler. Gençler birbirlerine aşıktır. Ancak daha önce Pantolone'nin kızını evlendirme sözünü verdiği ve öldüğünü öğrendikleri Federico Rasponi'nin bu törene gelmesiyle işler karışır."

Oyun, aynı zamanda 26-29 Şubat tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.