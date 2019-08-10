Son Dakika Haberleri: İBB şirketlerine atamalar sonrası tartışmalar sürüyor, İSBAK genel müdürü istifa etti
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İBB şirketlerine atamalar sonrası tartışmalar sürüyor, İSBAK genel müdürü istifa etti

8 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamaoğlu belediye bütçesinin üçte ikisini oluşturduğunu söylediği bağlı şirketlerin yöneticilerini tanıtmasının ardından tartışmalar sürüyor

İBB şirketlerine atamalar sonrası tartışmalar sürüyor, İSBAK genel müdürü istifa etti, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamaoğlu belediye bütçesinin üçte ikisini oluşturduğunu söylediği bağlı şirketlerin yöneticilerini tanıtmasının ardından tartışmalar sürüyor.

İmamoğlu'nun seçildikten sonra defalarca liyakati esas alarak atamalar yapacağını açıklamasının ardından hafta içinde tanıttığı isimlere gelen tepkiler hala sürüyor.
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İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:51 
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