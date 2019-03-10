İbb Son 1 Yılda 139 Bin 910 Sahipsiz Hayvana Muayene ve Tedavi Hizmeti Verdi

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Denizleri Kirleten Gemilere Bir Yılda 5 Trilyon Ceza Kesildi

Bu Vapur İstanbul'a Gidecek' Diye Bağıran Baltalı Eylemciyi Polis İkna Etti