Son Dakika Haberleri: İBB, sorunlu inşaata okul yaptırma karşılığında izin verdi
Son Dakika Güncel İBB, sorunlu inşaata okul yaptırma karşılığında izin verdi

İBB, sorunlu inşaata okul yaptırma karşılığında izin verdi

28 dakika önce

İSTANBUL Merter'de E-5 yolu üzerinde kaba inşaatı tamamlanan ancak bir süredir çalışmaların durdurduğu inşaat halindeki bina, sahiplerinin 18 derslikli okul yaptırması karşılığında tamamlanabilecek.

İBB, sorunlu inşaata okul yaptırma karşılığında izin verdi, System.String[]

İSTANBUL Merter'de E-5 yolu üzerinde kaba inşaatı tamamlanan ancak bir süredir çalışmaların durdurduğu inşaat halindeki bina, sahiplerinin 18 derslikli okul yaptırması karşılığında tamamlanabilecek. İnşaatın tamamlanmasına olanak sağlayacak imar planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nce oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB Meclisi, sorunlu bir inşaatın daha imar problemini, okul yaptırma karşılığında çözüme kavuşturdu. Merter E-5 yolu üzerinde bulunan, 2007 yılından beri çeşitli imar değişiklikleri geçiren, kaba inşaatı bitmiş 15 katlı binanın imar planları, İBB Meclisi'nin ekim ayı toplantısında gündeme geldi. Söz konusu inşaatın bulunduğu parsel, sahiplerinin isteği üzerine ilk önce Merkezi İş Alanları (MİA) lejantından otel lejantına alındı. Bu plan değişikliğine göre projenin kaba inşaatı tamamlandı. Daha sonra inşaatın sahipleri tekrar imar planı değişikliği isteyip, MİA lejantı talep etti. Fazladan yapılan katlar sorun oluşturdu. Ancak Zeytinburnu Belediyesi, fazladan yapılan katlar yıkılmadan yapılacak imar planı değişikliği teklifini kabul ederek, onay için İBB'ye gönderdi.

İBB Meclisi, istenen imar değişikliğine, inşaat sahiplerinin İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün göstereceği bir yerde 18 derslikli kamuya okul yaptırması karşılığında 'evet' dedi. Meclis, okulun anahtar teslimi yapılmadan, imar problemli yapıya iskan izni verilmeyeceği şartının da tapuya şerh edilmesine karar verdi. Değişiklik teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Ofton İnşaat firması söz konusu yere 304 odalı otel yapmak istemişti.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:25 Kaynak: DHA
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