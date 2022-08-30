Terör örgütü PKK/KCK'ya destek verdiği iddia edilen İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında 10 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Terör örgütü PKK/KCK'ya destek verdiği iddia edilen İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında 10 yıla kadar hapis istemi

30.08.2022 13:59
Terör örgütü PKK/KCK'ya destek verdiği iddia edilen İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında 10 yıla kadar hapis istemi

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında, İBB'nin yardım kartlarını PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü belirtilen DİAYDER üyelerine verdiği iddiasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Saltık ise iddianamede yer alan suçları reddetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne (DİAYDER) İBB sosyal yardım kartlarını verdiği iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık'a dava açıldı.

PKK'LI TERÖRİSTLERE KART VERDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, yardım kartı verildiği tespit edilen şahıslardan özellikle kırmızı kategoride yer alan PKK örgütünün Botan sorumlusu "Özgür Gabar" kod adlı Fırat Şişman'ın babası Maruf Şişman ve PKK terör örgütünün Yunanistan Lavrion kampında bulunan PKK terör örgütü üyesi Davut Özmen'in babası Abdulmelik Özmen'e 3 adet teslim edildiğine yer verildi. Savcılık, Yavuz Saltık için 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İDDİALARI REDDETTİ

Hazırlanan iddianamede beyanına yer verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, "Yargılamaya konu dosyadaki 150 TL'lik market yardım kartlarının soruşturma dosyasına ibraz ettiğim Sosyal Destek İstanbul Kart olup olmadığını ben bilmiyorum, oradaki iddiaların içeriğini benim bilmem mümkün değildir. Ben DİAYDER isimli bir derneğin varlığından haberdar değilim. Biz başkanlık olarak tüm inanç grupları, hemşehri dernekleri, pandemide çalışamayan meslek grupları ile yoğun görüşmeler yaptık ve insanların belediyenin iç mevzuatı çerçevesinde başvuru yapmalarını sağlayarak uygun görülenlere bu yardımlar yapıldı. Bu sürecin devamı hakkında işgal ettiğim makamın yoğunluk ve konumu itibariyle bilmem mümkün değildir. Doğrudan herhangi bir kişi bu şahısları bana yönlendirmedi. Bu şahısların başkaca şahıslar tarafından birimimize yönlendirildiğine ilişkin bir bilgim yoktur. Bu şekilde inanç gruplarına hitaben gelen birçok öncü şahısla görevim gereği görüştüğüm ve mevzuat çerçevesinde yardımcı olmaya çalıştım" dedi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen DİAYDER davasında tanık olarak dinlenilen İBB çalışanları Nilüfer Taşkın ve Yavuz Saltık hakkında sosyal yardım kartlarının dağıtılmasına yönelik kayıtlardaki tespitler sebebiyle mahkemenin suç duyurusunda bulunduğuna yer verildi. İddianamede, Yavuz Saltık için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede kabul edilirken, davaya 1 Aralık'ta başlanacağı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yavuz Saltık, İstanbul, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü PKK/KCK'ya destek verdiği iddia edilen İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında 10 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/KCK'ya destek verdiği iddia edilen İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında 10 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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