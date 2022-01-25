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İBB Sözcüsü Ongun'dan hem kendi hem de İmamoğlu hakkındaki eleştirilere yanıt - Son Dakika

İBB Sözcüsü Ongun'dan hem kendi hem de İmamoğlu hakkındaki eleştirilere yanıt

25.01.2022 20:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, kentte yoğun kar yağışının meydana geldiği gece, yurtdışında olup olmadığına ilişkin soru ile Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda olduğu iddialarını yanıtladı. Murat Ongun, "Evet yurtdışındaydım ancak bu bilgi özel hayat ihlalidir. Ekrem Başkan da 19 saat mesai yaptı, 1 saat yemek molası verdi" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da önceki gece etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar tıkandı, toplu taşıma araçlarında ise izdiham oluştu. Bazı vatandaşlar eve gidebilirken, bazı vatandaşlar ise geceyi konaklama merkezlerinde geçirdi. Tüm bu yaşananların ardından, yeteri kadar önlem almadığı belirtilen İBB Başkanı İmamoğlu ve arkadaşları istifaya davet etti. İmamoğlu'nun kar yağışı sırasında bir balıkçıda olduğu iddiası ise tepkiler daha da artırdı.

İKİ SORUYA DA YANIT VERDİ

İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İBB Sözcüsü Murat Ongun'un da kar yağışı sırasında yurt dışında olduğu belirtildi. Ongun, hem kendi hakkındaki iddialar hem de İmamoğlu'nun balıkçıda olduğuna yönelik iddialar hakkında gazeteci Cüneyt Özdemir'e açıklamalarda bulundu. Gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuşan Ongun, ''Bu bilgi özel hayatın ihlalidir, ayrıca yurt dışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil'' ifadelerini kullandı.

"19 SAAT MESAİ YAPTI, 1 SAAT YEMEK YEDİ"

Özdemir, Ongun ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımında, "Biraz önce İBB sözcüsü Murat Ongun'a iki soru sordum. 1) Yurtdışında mısın? 2) Ekrem İmamoğlu dün Kahraman Balıkçısına gitti mi? Aldığım cevapları alttaki twitter yorumsuz paylaşıyorum. 1) Evet. Ama soru şu: benim ve eşimle ilgili bu bilgi özel hayatın ihlalidir. Bu bilgiyi kim verdi? Ayrıca, yurtdışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil. 2) Ekrem Başkan dün 19 saat mesai yapıp hem AKOM'dan hem sahadan mücadeleyi yönetti. 1 saatlik de yemek molası verdi balıkçıda. Konu bu'' ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Güncel İBB Sözcüsü Ongun'dan hem kendi hem de İmamoğlu hakkındaki eleştirilere yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Sözcüsü Ongun'dan hem kendi hem de İmamoğlu hakkındaki eleştirilere yanıt - Son Dakika
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