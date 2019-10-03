İBB Sözcüsü Ongun'dan 'paralı üstgeçit' iddiasına yalanlama, TRT'ye tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Altunizade üst geçidinin ücretli olduğu iddialarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "TRT'nin, maaşlı sosyal medya trolleriyle aynı seviyesizliğe gelmesi üzücüdür" diyen Ongun, açıklama taleplerine de yayında yer verilmediğini öne sürdü.



İBB Sözcüsü Murat Ongun, basında ve sosyal medyada yer alan 'Altunizade üst geçidi ücretli oldu' iddialarının ardından kişisel sosyal medya hesabından üç ileti paylaştı. Ongun, ilk iletisinde iddialara ilişkin olarak, "Altunizade üst geçidinin ücretli olduğu haberi doğru değildir. Kullanan herkesin bildiği gibi üstgeçitin diğer kısmında konut alanı mevcut değil. Etrafı bağlantı yollarıyla çevrili bir yeşil alan var. Oraya da üstgeçidin hemen altındaki metro alt geçidinden geçilebilmekte." dedi.