Üye Girişi
İBB Spor Tesisleri, çevreci yüksek teknolojili alt yapılarıyla şehrin doğasına sahip çıkıyor - Son Dakika

İBB Spor Tesisleri, çevreci yüksek teknolojili alt yapılarıyla şehrin doğasına sahip çıkıyor

04.06.2021 15:25
İBB Spor Tesisleri, çevreci yüksek teknolojili alt yapılarıyla şehrin doğasına sahip çıkıyor, System.String[]

Yenilenebilir enerji uygulamalarıyla önemli tasarruflar sağlıyor. Bir tesiste elektrik, 12 tesiste ise sıcak su ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),gelecek nesillere daha yaşanılır, havası ve doğası temiz bir şehir bırakmak için spor tesislerine güneş enerjisi sistemlerini entegre ediyor. Bu sistemlerin devreye alındığı spor tesislerinde elektrik ve su tüketiminde tasarruf sağlanıyor.

650 PANEL İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

İBB Spor Tesisleri'nin çevreci uygulamalarında farklı birim ve iştirakler görevler üstleniyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve SPOR İSTANBUL tarafından işletilen tesislere, güneş enerjisi sistemleri Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü tarafından uygulanıyor.

Güneş enerjisi siteminin uygulandığı yerlerden Bayrampaşa'daki Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde,yılda 125 binden fazla kişi 426 bin seans yapıyor.Tesiste 650 adet güneş paneli yer alıyor.2017 yılından buyana kullanılan bu panellerin her birisinin 260 watt (W) gücü bulunuyor. 25 adet inverter ile çalışan sistem, 169 kilowatt saat (KWh) elektrik üretim kapasitesiyle çalışıyor. Devreye alındığı günden beri aktif olarak kullanılan sistem ile yıllık yaklaşık 200 megawatt saat (MWh) elektrik üretilebiliyor. Spor merkezinde bugüne kadar üretilen elektriğin toplam miktarı 776,67 MWh olarak gerçekleşti.

KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK

Elektrik üretimi için güneş enerjisi sisteminin yapıldığı bir başka tesis ise Cemal Kamacı Spor Kompleksi.Çatısında 102 adet panel yer alan tesiste elektrik üretimi yapacak alt yapının kurulum ve sözleşme çalışmaları devam ediyor. Bağlantıların tamamlanmasıyla birlikte sistem devreye alınacak ve tesis ihtiyaç duyduğu elektriği kendisi üretecek.

12 TESİSİN SICAK SU İHTİYACI GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KARŞILANIYOR

SPOR İSTANBUL'un işlettiği 12 spor tesisinde de güneş enerjisi sistemi bulunuyor. Bu tesislerde sıcak su ihtiyacı yaz aylarında güneş enerjisi sistemiyle karşılanıyor. Merkezlerde spor yapanların seans sonlarında kullandıkları sıcak su için, ısıtma işlemi 375 adet güneş paneli ile yapılıyor.Bu tesislerle birlikte güneş enerjisi kullanılan tesis sayısı 14'e çıkıyor. Güneş panellerinin kurulu olduğu mevcut spor merkezlerinin yanında yeni spor tesisleri de yenilenebilir enerji sistemleri ile projelendiriliyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İBB Spor Tesisleri, çevreci yüksek teknolojili alt yapılarıyla şehrin doğasına sahip çıkıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu 'Haklıydık Kazandık' etiketi! Fenerbahçeliler sosyal medyayı altüst etti 'Haklıydık Kazandık' etiketi! Fenerbahçeliler sosyal medyayı altüst etti 3 çocuğunun babasını öldürdü! Şiddet gördüğünü söylüyordu 3 çocuğunun babasını öldürdü! Şiddet gördüğünü söylüyordu İçişleri Bakanlığı Europol Daire Başkanı'ndan Sedat Peker sorusuna yanıt: Soruşturmalar devam ederken bilgi veremiyoruz İçişleri Bakanlığı Europol Daire Başkanı'ndan Sedat Peker sorusuna yanıt: Soruşturmalar devam ederken bilgi veremiyoruz Oyunda tanıştığı 16 yaşındaki kızı kaçıran evli adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Oyunda tanıştığı 16 yaşındaki kızı kaçıran evli adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak

Son Dakika Haberleri
16:28 TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı!
16:24 Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu
16:19 Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!
16:14 'Haklıydık Kazandık' etiketi! Fenerbahçeliler sosyal medyayı altüst etti
16:09 İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu
16:00 3 çocuğunun babasını öldürdü! Şiddet gördüğünü söylüyordu
15:56 Rebrov, Ferencvaros'tan istifa etti! Başarılı teknik direktörün adı Fenerbahçe ile anılıyor
15:27 Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
15:24 CHP'li vekil köprüye pankart astı! Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi kim?
15:18 Gomis, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı!
TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı! TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı!         
16:29
Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!         
16:19
İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu         
16:09
Rebrov, Ferencvaros'tan istifa etti! Başarılı teknik direktörün adı Fenerbahçe ile anılıyor Rebrov, Ferencvaros'tan istifa etti! Başarılı teknik direktörün adı Fenerbahçe ile anılıyor         
15:57
Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak         
15:28
8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?         
15:10
Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!         
14:47
Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı         
13:57
Yasağa rağmen masaj salonunda basılan 14 kişiye, 44 bin lira ceza kesildi Yasağa rağmen masaj salonunda basılan 14 kişiye, 44 bin lira ceza kesildi         
13:32
Fotoğraftaki kişiyi tanıyan çıkmayınca engelli memuru bıçakla rehin aldı Fotoğraftaki kişiyi tanıyan çıkmayınca engelli memuru bıçakla rehin aldı         
12:58
Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu         
12:11
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra         
10:48
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor         
10:29
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 16:42:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB Spor Tesisleri, çevreci yüksek teknolojili alt yapılarıyla şehrin doğasına sahip çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement