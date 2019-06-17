Son Dakika Haberleri: İBB, sübvansiyon oranlarını artırdı
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İBB, sübvansiyon oranlarını artırdı

1 saat önce

İBB Meclisi, kentte toplu ulaşım sağlayan Özel Halk Otobüslerinin taşıdıkları indirimli ve ücretsiz yolcular için verilen sübvansiyon oranlarının artırılmasına karar verdi.

İBB, sübvansiyon oranlarını artırdı, System.String[]
İBB Meclisi, kentte toplu ulaşım sağlayan Özel Halk Otobüslerinin taşıdıkları indirimli ve ücretsiz yolcular için verilen sübvansiyon oranlarının artırılmasına karar verdi. Karara göre, İBB Özel Halk Otobüslerine, indirim ve ücretsiz her yolcunun tek geçişi için 22,5 kuruşluk bir zam yapmış oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:03 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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