İBB, sübvansiyon oranlarını artırdı

İBB Meclisi, kentte toplu ulaşım sağlayan Özel Halk Otobüslerinin taşıdıkları indirimli ve ücretsiz yolcular için verilen sübvansiyon oranlarının artırılmasına karar verdi.

İBB Meclisi, kentte toplu ulaşım sağlayan Özel Halk Otobüslerinin taşıdıkları indirimli ve ücretsiz yolcular için verilen sübvansiyon oranlarının artırılmasına karar verdi. Karara göre, İBB Özel Halk Otobüslerine, indirim ve ücretsiz her yolcunun tek geçişi için 22,5 kuruşluk bir zam yapmış oldu.

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