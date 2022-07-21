İBB: TAKSİCİLER ODASI'NIN İDDİALARI GERÇEKLERLE ÖRTÜŞMÜYOR - Son Dakika
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İBB: TAKSİCİLER ODASI'NIN İDDİALARI GERÇEKLERLE ÖRTÜŞMÜYOR

21.07.2022 18:27
İBB: TAKSİCİLER ODASI'NIN İDDİALARI GERÇEKLERLE ÖRTÜŞMÜYOR

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın, UKAME'nin 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararının mahkemece lehlerine sonuçlandığı açıklamasına İBB'den yanıt geldi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın, UKAME'nin 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararının mahkemece lehlerine sonuçlandığı açıklamasına İBB'den yanıt geldi.

Açıklamada, "Toplamda 1000 adet taksiye dönüşümü gerçekleştirme işlemiyle ilgili mahkemece verilmiş herhangi bir iptal kararı bulunmadığından, söz konusu işlemlerin yürürlüğünün devamı konusunda da herhangi bir şüphe olmadığı aşikardır" denildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle: "29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında; İstanbul il sınırları içerisinde 750 adet minibüs ve 250 adet taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi hususunda alınan kararlarla minibüslerin ve taksi dolmuşların taksiye dönüşümü hususu, Başkanımızın bizzat katılım gösterdiği, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle taksiye dönüşecek minibüs ve taksi dolmuşların belirlenmesi ve devamında tesis edilen iş ve işlemler ile gerçekleştirilmiştir. İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın, minibüslerin taksiye çevrilmesine dair alınan 44 adet UKOME kararı için her biri ayrı ayrı olmak üzere İstanbul 10. İdare Mahkemesi nezdinde açtığı davalarda mahkemece ilk etapta yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş, Esnaf Odası'nın itirazı üzerine dosyalar İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesine intikal etmiş ve Bölge İdare Mahkemesince söz konusu UKOME kararlarında Başkan onayı olmadığından bahisle itiraz istemleri kabul edilmiştir.Akabinde ise İstanbul 10. İdare Mahkemesince söz konusu dava dosyalarında işin esasına girilmeksizin usul yönünden 'incelenmeksizin ret' kararları tesis edilmiştir. Söz konusu 'incelenmeksizin ret kararları' işin esasına girilmeksizin usul yönünden verilen ve İdare Hukuku kapsamında iptal niteliği taşımayan kararlardır.

Her ne kadar karar metinlerinde açık bir biçimde Belediye Başkanımızın imzası bulunmakta ise de, İstanbul 10. İdare Mahkemesince usul yönünden verilen incelenmeksizin ret kararlarının akabinde, Belediye Başkanımız tarafından bahse konu kararlar bir kez daha imza edilmiştir. Belediye Başkanımızın bizzat katılımıyla alınan UKOME kararları doğrultusunda yine bizzat katılımı ile noter huzurunda gerçekleşen çekilişlerle toplamda 1000 adet taksiye dönüşümü gerçekleştirme işlemiyle ilgili mahkemece verilmiş herhangi bir iptal kararı bulunmadığından, söz konusu işlemlerin yürürlüğünün devamı konusunda da herhangi bir şüphe olmadığı aşikardır."


- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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