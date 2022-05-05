İBB tarafından boşaltılan okul bağımlıların mekanı oldu - Son Dakika

Küçükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında İBB tarafından boşaltılan ilkokul uyuşturucu bağımlıların mekanı haline geldi. Okul etrafında çocukları oynayan mahalle sakinleri, binanın bir an önce yıkılmasını istiyor. Eski okul binası dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Papağan Caddesi ve çevresinin kentsel dönüşüm projesi için 07 Mayıs 2021 tarihinde protokol imzaları atıldı. Proje kapsamında içinde Yunus Emre İlkokulu'nun da olduğu 713 hak sahibine ait binalar kentsel dönüşüme girdi. Ancak evler boşaltılmadan okulun boşaltılması kararı alınarak, öğrenciler farklı okullara taşındı. Yaklaşık bir sene önce boşaltılan ve tüm öğrencileri fark yerlere dağıtılan okul şimdilerde uyuşturucu bağımlıların mekanı haline geldi. Okulun etrafından oturan mahalle sakinleri hem çocukları için hem de kendileri için tedirgin oluyor. Binanın bir seneye yakındır boş olduğunu belirten aileler, duruma tepki göstererek eski okul binasının bir an önce yıkılmasını istiyor. Farklı zamanlarda 4 sefer yangının çıktığı eski okul binası tehlike saçarken, binanın içi ise adeta savaş alanına dönmüş.

"Hapçıların tinercilerin mekanı olmuş durumda"

25 yıldır burada oturduğunu ve okulun binalardan önce boşaltılmasının akıl işi olmadığını anlatan mahalle sakini Yunus Özer, "Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Mahallemizin okulu sözde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacaktı. Evler yıkılmadan önce okulun yıkılması akıl işi değil. 7-8 aydır çocuklarımızı dışarı okullara gönderiyoruz bu da buradaki insanlara büyük bir külfet oldu. Okulumuzun durumu göstereyim, hapçıların, tinercilerin mekanı olmuş durumda. Devletimizin bir an önce bu duruma el atmasını istiyoruz. Uyuşturucusu, tinercisi geliyor. Çoluk çocuğumuzun canından korkuyoruz. Bizim çocuklar da oynamak için buraya geliyor. Allah korusun bir çocuğun burada ölmesini mi bekliyorlar. Geçen yangın çıktı, esrarcılar ortam olduğu için içiyorlar, daha sonra yangın çıkartıp gidiyorlar. Okul binasının bir an önce yıkılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Korkudan balkona çıkamaz olduk"

Bu okulda önceden bin 500 taneye yakın öğrenci olduğunu anlatan mahalle sakini Arif Çetinkaya, "Aileler çocuklarını bu okula götürüyordu fakat bu çocuklar hepsi bir yerlere dağıldı. Burayı zamansız bir şekilde yıktılar. Şimdi balicilere peşkeş çekildi. Adamlar geliyor akşama kadar kafayı çekiyor, insanlar balkona çıkamıyor. Kimse onlara bir hareket edemiyor. Uyuşturucu kullanıyorlar, millet rahatsız, balkona çıkamaz hale geldik. Çocuk çoluğumuz var, dışarı salamıyoruz. Başına kötü bir şey gelecek diye. oradan kendimiz bile zor geçiyoruz, korkuyoruz. Polisi arıyorsun onlar da diyor yapacak bir şeyimiz yok diyor" diye anlattı. - İSTANBUL