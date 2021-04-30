İBB TARİHİ BULGUR PALAS'I SATIN ALDI - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB) Cerrahpaşa'da bulunan tarihi Bulgur Palas'ı satın aldı. Garanti BBVA tarafından 30 milyon lira bedelle satışa çıkartılan bina için ne kadar ödendiği açıklanmadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, tarihi Bulgur Palas'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından satın alındığını duyurdu. Mülkiyeti Garanti BBVA'da bulunan ve geçtiğimiz ay 30 milyon lira bedelle satışının yapılacağı duyurulan tarihi bina için ne kadar ödendiği açıklanmadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaşımında, "Tarihi yarımadanın 7. tepesinde yer alan, yıllardır kaderine terk edilmiş Bulgur Palas'ı İBB olarak satın aldık. Şimdi bu tarihi yapıyı tüm İstanbulluların kullanacağı bir kültür mekanına dönüştüreceğiz. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

BULGUR PALAS'IN GEÇMİŞİ

İttihat ve Terakki'nin Bolu mebusu olan Mehmet Habib Bey, 1912 yılında İtalyan mimar Giulio Mongeri'ye kendisi için Cerrahpaşa'da yaptırdı. Tüccar olarak bilinen Mehmet Habib Bey'in fahiş fiyatla bulgur sattığı iddialarından dolayı binaya "Bulgur Palas" adı verildi. Bina, Habib Bey'in borçları yüzünden 1926'da Osmanlı Bankası'na devredildi. Uzun süre boş kalan bina, 2001'de Osmanlı Bankası'nın Garanti Bankası'na katılımıyla arşiv binası olarak kullanılmaya başlandı. Bir süre önce tarihi yapı boşaltılarak satışa çıkartıldı.