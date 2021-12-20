İBB Teknoloji Atölyeleri'nde hafta içi eğitimleri başladı - Son Dakika

hafta içi Bakırköy, Fatih, Esenyurt, Ümraniye atölyelerinde yapılıyor. Beş hafta sürecek eğitimler tamamlandıktan sonra, farklı öğrenci grupları da eğitimlere dâhil edilecek.
OYUN TASARIMI VE PROGRAMLAMA
Hazırlanan eğitim müfredatı kapsamında 6-7. sınıflara Blok Temelli Oyun Tasarımı, 9-10. sınıflara Programlamaya Giriş eğitimi verilecek. Eğitimleri tamamlayan öğrenciler katılım belgesi almaya hak kazanacak.
6-7. sınıflara oyun tasarımı dersinde bilgisayar sistemleri, bilgisayarla tasarım, algoritma, blok temelli programlama konularında çalışmalar yapacak. Bilgisayar biliminin başlangıç kavramları üzerine temellendirilmiş basit oyun tasarlama, geliştirme ve değerlendirme süreçleri işlenecek.
9-10. sınıflara programlamaya giriş dersinde bir problemin çözümüne yönelik algoritma kurgulama, temel kod yöntemlerini kullanma, problemin çözümüne yönelik program blokları oluşturma konularında çalışmalar yapılması planlanıyor.
Kaynak: Bültenler
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