İBB, tepki çeken Müze Gazhane'deki duvar kağıtlarını kaldırdı - Son Dakika
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İBB, tepki çeken Müze Gazhane'deki duvar kağıtlarını kaldırdı

16.05.2022 08:07

Kadıköy'de açılan Müze Gazhane'de resmedilen duvar görselleri, kamuya açık alanda çocukların da görebileceği bir konumda olduğu için tepki çekmişti. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da sosyal medyadan "Bu sözüm ona sanat eseri için kim izin verdi?" sözlerinin ardından AK Parti milletvekili Rümeysa Kadak ise "Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane'deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, çizimi kaldırmışlar." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Kadıköy'de açılan Müze Gazhane'de duvarlara yapılan çizimler tepki çekmişti.

İBB, Müze Gazhane'deki tepki çeken duvar kağıtlarını kaldırdı

"HANGİ SEBEPLE YAPILMASINA İZİN VERİLDİ?"

Çizimlerde yer alan figürlerin kamuya açık, çocukların da görebileceği bir alanda olması sosyal medyada yoğun tepkilere neden olmuş ve duvar resimlerinin kaldırılması istenmişti. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da sosyal medya hesabından, İBB Beyaz Masa ekiplerini etiketleyerek, "Bu sözüm ona sanat eserinin adı nedir? Hangi sebeple yapılmasına izin verdi? Kime yaptırıldı? Ne kadar para ödendi? Cevap vereceğinizi sanmıyorum ama yine de soralım." ifadelerini kullandı.

İBB, Müze Gazhane'deki tepki çeken duvar kağıtlarını kaldırdı

"TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRILDI"

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ise konuyla ilgili son gelişmeyi duyurdu. Kadak, paylaşımında "Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane'deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, "tepkiler üzerine" çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına" yazdı.

İBB, Müze Gazhane'deki tepki çeken duvar kağıtlarını kaldırdı

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Çizimlerin hoş olmadığını belirten birçok sosyal medya kullanıcısı tepkilerini Twitter'dan dile getirmişti. Bazı kullanıcılarsa, görsellerin en kısa zamanda kaldırılmasını talep etmişti. İşte o tepkilerden bazıları:

İBB, Müze Gazhane'deki tepki çeken duvar kağıtlarını kaldırdı! AK Parti milletvekili Kadak, bizzat gidip kontrol etti
İBB, Müze Gazhane'deki tepki çeken duvar kağıtlarını kaldırdı! AK Parti milletvekili Kadak, bizzat gidip kontrol etti
İBB, Müze Gazhane'deki tepki çeken duvar kağıtlarını kaldırdı! AK Parti milletvekili Kadak, bizzat gidip kontrol etti
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