İBB, teröristle fotoğrafı ortaya çıkan çalışanının adli sicil kaydını paylaştı - Son Dakika

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nde çalıştığı tespit edilen Şafak D., terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alındı. Haberin kamuoyunda tepkilere neden olmasının ardından açıklamada bulunan İBB, şüpheli şahsın işe alınmadan önce adli sicil kaydının istendiğini ve sicil kaydının temiz olduğunu belirtti.

"İBB İLE TERÖR ÖRGÜTÜ ARASINDA BAĞ KURULMAK İSTENMİŞTİR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün bazı basın yayın organlarında, İBB Sosyal hizmetler uzmanı olduğu öne sürülen Ş.D isimli kişinin, terör örgütü kampında 2016 yılına ait olduğu iddia edilen silahlı fotoğrafların yayımlanarak, İBB ile terör örgütü arasında bağ kurulmak istenmiştir. Devletimizin güvenlik birimlerinden sorumlu bazı yetkililer tarafından uzun süredir ne yazık ki zorlama iddialarla bu ilişki kurulmaya çalışılmaktadır.

"ŞÜPHELİ ŞAHIS PROJE BAZLI GÖREV YAPAN ELEMANDIR"

Öncelikle belirtmek gerekir ki; habere konu kişi, uluslararası işbirlikleri kapsamında proje bazlı ve sınırlı-süreli olarak görev yapan elemanlardır. Söz konusu kişinin proje boyunca maaş ödemesi İLO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ve Almanya Ulusal İşbirliği Teşkilatı (GIZ) tarafından finanse edilmekte ve yapılmaktadır. 1 Haziran 2021 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2021 tarihinde tamamlanan ilk proje 'Mülteci ve Evsahibi Topluluklar İçin İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi' isimli projedir. 1 Mart 2022'de başlayıp 31 Aralık 2022'de sona erecek proje de 'Ekonomik Girişimler ve İstihdam İçin Dijital Kapasitenin Geliştirilmesi' projesidir.

Şafak D.'nin adli sicil kaydı

"ADLİ SİCİL KAYDININ TEMİZ OLDUĞU GÖRÜLDÜ"

Ayrıca söz konusu kişinin, sınırlı süreli bir projede görevli olmasına rağmen adli sicil kaydı alınmış ve sicil kaydının temiz olduğu da görüşmüştür.

Şafak D.'nin özgeçmiş dosyası

"BAKANLIĞA BAĞLI KURUMDA GÖREV YAPTI"

Yine söz konusu kişinin öz geçmişi incelendiğinde 2015 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sakarya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde stajyer olarak görev yaptığı görülebilir. Keza, habere konu fotoğrafın her ne kadar 2016 yılında çekildiği belirtilse de, söz konusu kişinin 2016-2018 yılları arasında İstanbul'da özel bir yaşlı bakımevinde görev yaptığı tespit ve teyit edilmiştir. Ayrıca aynı kişi 2021 yılından bu yana gönüllü olarak Sultanbeyli Belediyesi ile çalışan Mülteciler Derneği'nde de görev almaktadır."

Şafak D.'nin gözaltına alınma anı

ÇALIŞTIĞI BİNA ÖNÜNDE POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Terör örgütüyle bağlantılı kişilerin İBB'de işe alındığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmıştı. Soruşturma sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D. isimli kadının, 2016 yılında Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Şafak D.'nin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu tespit edildi. 11 aydır İBB'de çalıştığı belirlenen Şafak D. çalıştığı binada gözaltına alındı.