İBB, toplam 40 bin kişi kapasiteli 11 spor merkezini yenileyerek hizmete açtı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), daha çok sayıda İstanbullunun spor yapabilmesi için yeni spor alanlarını hizmete açtı. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 9 ilçede 11 spor merkezi yenilenerek İstanbulluların kullanımına sunuldu. İstanbul'a kazandırılan merkezlerin sayısı, 2022 Ocak ayı içerisinde Büyük İstanbul Otogarı'nda açılması planlananla birlikte 12'ye çıkacak. İstanbul, 4 bin 314 metrekare yeni spor alanına kavuşacak. İBB'nin hizmet verdiği spor tesislerinin sayısı ise 30 ilçede 63'e ulaşacak.

BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

İBB daha önce İSMEK bünyesinde hizmet veren spor merkezlerinde geniş kapsamlı tadilat başlattı. Yapılan çalışmalarla hizmet kalitesinin ve konfor düzeyinin arttırılması, üyelerin daha modern ve günün şartlarına uygun ortamlarda spor yapabilmeleri amaçlandı. Bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte merkezlerdeki tüm spor aletleri ve ekipmanlar da yenilendi.

HAFTANIN 7 GÜNÜ AÇIK

İBB iştiraki SPOR İSTANBUL tarafından işletilen merkezlerde 16 yaş ve üzerindeki tüm İstanbullular spor yapabiliyor. Aylık 40 bin üye kapasitesi bulunan merkezlerde hafta içi 07.00-22.30 arası, hafta sonu ise 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriliyor.

7 BRANŞTA EZGERSİZ

Görev alan spor eğitmenlerinin mesleki ve kişisel gelişimleri için oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerin düzenlendiği İBB Spor Merkezlerinde 12 adet fitness salonu, 13 adet stüdyo salonu ve 1 adet spinning salonu bulunuyor. Merkezlere gelenler ise uzman eğitmenler eşliğinde fitness, pilates, aero dans, step aerobik, fonksiyonel antrenman, spinnig ve tabata egzersizleri yapabiliyor.