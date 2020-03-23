İBB Trafik Uygulaması Tarihi Rekoru Gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji İBB Trafik Uygulaması Tarihi Rekoru Gösterdi - Son Dakika

İBB Trafik Uygulaması Tarihi Rekoru Gösterdi

1 saat önce

Uzun bir süredir çok yoğun bir İstanbul trafiği gösteren bir İBB uygulaması bu konuda rekora şahitlik etti.

İBB Trafik Uygulaması Tarihi Rekoru Gösterdi, System.String[]

Uzun bir süredir çok yoğun bir İstanbul trafiği gösteren bir İBB uygulaması bu konuda rekora şahitlik etti. İşte İstanbul ile ilgili herkesi şaşırtan haberimizin detayları.


Çin kaynaklı olan ve tüm Dünyayı adeta kasıp kavuran Koronavirüsü, İstanbul ile ilgili farklı bir tablo yarattı. Dünya genelinde 300.000 kişinin ölümüne neden olan bu virüs türü aynı zamanda insanların eve kapanmasına da neden oldu. Bu durum trafik sorunlarının bir nebze de olsa azalmasına yardım etti.


İBB Trafik Uygulaması %1 dedi


İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen bir trafik uygulaması, düzenli olarak trafik yoğunluğu ölçümleri yapıyor. Bu ölçümlerin sonuçları uygulamayı kullanan kişiler ile paylaşıyor.


Normal şartlarda neredeyse %100 trafik yoğunluğu bulunan yerlerde %1 seviyelerini görmek mümkün hale geldi. Bu durumun ortaya çıkmasındaki en büyük etken hiç şüphesiz virüs salgını nedeniyle insanların evde kalma zorunluluğu hissetmesidir. Uygulama böylece tarihi bir rekoru da göstermiş oldu.


İstanbul içerisindeki toplu taşıma araçlarında da büyük oranda kullanım azlığı ortaya çıktığı görülüyor. İstanbul'da toplu taşıma kullanımı 7 milyon civarından 1 milyona düştü. Sizce İstanbul'da trafik yoğunluğunun bu kadar düşük bir seviyeye gelmesi neyi ifade ediyor. Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İstanbul, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:34 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi
İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar
Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı         
17:25
Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi         
17:14
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor         
13:18
Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak         
11:47
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor         
11:45
Ekranların yosun gözlü güzel oyuncusu Tuvana Türkay'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı Ekranların yosun gözlü güzel oyuncusu Tuvana Türkay'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı         
11:16
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor 1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor         
10:53
İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi         
10:30
"Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik         
10:24
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı         
10:19
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu         
10:15
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü         
09:17
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 06:43:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB Trafik Uygulaması Tarihi Rekoru Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]