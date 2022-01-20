Üye Girişi
İBB trafik zabıta ekiplerince geçen yıl 2,8 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika

İBB trafik zabıta ekiplerince geçen yıl 2,8 milyon lira ceza kesildi

20.01.2022 16:52
İBB trafik zabıta ekiplerince geçen yıl 2,8 milyon lira ceza kesildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik zabıta ekiplerinin taksi, dolmuş, minibüs ve diğer toplu taşıma araçlarına yönelik 2021 yılında gerçekleştirdiği 160 bin 838 teftişte kuralları ihlal edenlere 2 milyon 800 bin 491 lira ceza kesildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik zabıta ekiplerinin taksi, dolmuş, minibüs ve diğer toplu taşıma araçlarına yönelik 2021 yılında gerçekleştirdiği 160 bin 838 teftişte kuralları ihlal edenlere 2 milyon 800 bin 491 lira ceza kesildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı trafik zabıta ekipleri, taksi, dolmuş ve minibüsler ile diğer toplu taşıma araçlarına yönelik ilgili mevzuatlar doğrultusunda denetimler gerçekleştirdi.

Aynı araçları birden fazla olmak üzere denetleyen trafik zabıta ekipleri, 2021 yılında 86 bin 621 taksi, 58 bin 382 minibüs başta olmak üzere toplam 160 bin 838 denetim yaptı.

Kurallara aykırı hareket ettikleri belirlenenler hakkında 6 bin 910 tutanak tutuldu, 2 milyon 800 bin 491 lira idari para cezası uygulandı.

Ceza türleri

Trafik zabıta ekiplerinin denetimlerinde izin belgesiz çalışmaktan 1408, kayıtsız şoför ile taşımacılık yapmaktan 800, görme engelli yolcular için kabartma araç plakası ve ALO 153 levhası bulundurmamaktan 419, yangın söndürme tüpü bulundurmamaktan 330, koltuk sayısından fazla yolcu taşınmasından 278, yolcu seçilmesi, kısa mesafe yolcu alınmaması ve taksimetre açılmamasından 142, yasak yerlerde duraklama ve park yapmaktan 141, hasarlı bakımsız araçlar ile taşımacılık yapmaktan 106, taşımacılık esnasında tütün mamulü kullanılmasından 102, cam kırma ve imdat çekici bulundurmamaktan 38, diğer kurallara uymamaktan 1272, toplam 5 bin 31 idari işlem yapıldı.

Ekiplerce, 2020 yılı sonunda başlatılan sivil taksi denetimleri kapsamında bugüne kadar kısa mesafede yolcu almayarak fazla ücret tahsil etmeye çalışan taksicilere yönelik 2 bin 913 denetim gerçekleştirildi.

Bu süreçte toplam 176 taksinin izin belgeleri 10 gün, taksi şoförlerinin ticari araç kullanım belgeleri 20 gün süreyle askıya alındı.

İBB trafik zabıta ekiplerince geçen yıl 2,8 milyon lira ceza kesildi

YORUMLAR
500

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tragger, Zabıta, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB trafik zabıta ekiplerince geçen yıl 2,8 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika


Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Son dakika! BOTAŞ: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesecek Son dakika! BOTAŞ: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesecek         
16:52
Çukur'un mafyöz Timsah Celil'i cinsiyet değiştirdi Çukur'un mafyöz Timsah Celil'i cinsiyet değiştirdi         
16:36
Cinleri bahane ederek cinsel içerikli video toplayan şahsın savunması pes dedirtti: Kontrolümde cinler var Cinleri bahane ederek cinsel içerikli video toplayan şahsın savunması pes dedirtti: Kontrolümde cinler var         
15:56
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi         
14:42
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04

Son Dakika Haberleri
16:52 Son dakika! BOTAŞ: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesecek
16:49 Son Dakika! Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlı Bağcılar'da yakalandı
16:35 Çukur'un mafyöz Timsah Celil'i cinsiyet değiştirdi
16:35 Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza! Digiturk, 7 milyon lira ödeyecek
16:28 Bakan Çavuşoğlu'ndan Rumlara PYD tepkisi: Bedelini ödetiriz
16:12 Fenerbahçe'de şaşırtan yaprak dökümü! Takımın yıldızları vedaya hazırlanıyor
16:12 "Konya'dan belalım geldi..." Bunlar, aile sağlığı merkezinde katledilen hemşirenin son sözleri!
15:58 Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?
15:56 Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam
13:41 6 ay önce eşini kaybeden kadının en yakın arkadaşını çaldılar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 17:01:22. #1.13#
SON DAKİKA: İBB trafik zabıta ekiplerince geçen yıl 2,8 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement