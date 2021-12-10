İBB'den oyunseverlerin yüzünü güldürecek girişim! İstanbul'da espor heyecanı yaşanacak

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, OGEM'in lansmanında verdiği röportajda İBB'nin bir espor etkinliği konusunda girişimlerde bulunduğundan bahsetti. Taylan Yıldız, kendisiyle yapılan röportajda belediyenin espor konusunda bazı girişimleri olduğunu belirtti.

İSTANBUL'DA ESPOR ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK

Oldukça küçük bir kent olmasına rağmen espor etkinlikleriyle, özellikle CS:GO turnuvalarıyla ünlenen şehir Katoviçe'den örnek veren Taylan Yıldız, İstanbul'un halihazırda bir dünya şehri olduğunu ve böyle bir potansiyele sahip olduğunu söylediği açıklamada şu sözlere yer verdi:

" Türkiye'nin bir espor etkinliğinin olabilmesi için belediye şu an girişimler yapıyor. O çok çok çok önemli, çünkü Polonya'daki o Katoviçe denilen yer, aslında hiçbir şekilde ünü olmayan bir yer, bir anda CS:GO turnuvaları, CS:GO majorları sayesinde ünlü oluyor. İstanbul dünyanın en ünlü kentlerinden bir tanesi. Burada böyle bir marka etkinlik yapmak bence çok önemli."

"İSTANBUL, DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ESPOR MERKEZİ OLABİLİR"

Taylan Yıldız, ayrıca Türkiye'de espor ve oyun sektörünü büyütmek için, İstanbul'u bir espor merkezi yapabilmek için yapılması gereken en önemli şeyi de vurguladı:

"Şu an Türkiye'de bizim inanılmaz önemli oyuncularımız var, her alanda. VALORANT'ta da, CS:GO'da da, FIFA'da da vesaire. Ama burada para kazanmak çok zor. Çünkü burada bir sponsor kültürü yok, burada gençlerin alım gücü az olduğu için markalar buraya yatırım yapmakta çekiniyorlar. Burada devlet ve belediyelerin bu etkinlikleri yapmanın bazı garantilerini verme anlamında özel sektöre önayak olma, destek olma mecburiyeti var. Bunların hepsini yaparsak da, İstanbul'un özellikle, dünyanın en önemli espor merkezlerinden biri olacağını düşünüyorum."

ULUSLARARASI ESPOR ETKİNLİKLERİ HEDEFLENİYOR

Global bazda oldukça ikonik bir şehrimiz olan İstanbul'un böyle etkinliklere ev sahibi yapması, ülkemizin espor sektöründeki ağırlığını kesinlikle arttırılacaktır. Yakın zamanda İstanbul'da büyük uluslararası espor etkinlikleri gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.