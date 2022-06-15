İbb, Ucuz ve Sağlıklı Yemek İçin Kent Lokantaları Açıyor - Son Dakika
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İbb, Ucuz ve Sağlıklı Yemek İçin Kent Lokantaları Açıyor

15.06.2022 15:20
İbb, Ucuz ve Sağlıklı Yemek İçin Kent Lokantaları Açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatlerinden biri olan kent lokantalarının ilki Çapa’da açılacak. Halkın ucuz ve kaliteli aşa erişimini kolaylaştırmak için kent lokantalarının İstanbul’un birçok semtinde kısa sürede hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden biri olan kent lokantalarının ilki Çapa'da açılacak. Halkın ucuz ve kaliteli aşa erişimini kolaylaştırmak için kent lokantalarının İstanbul'un birçok semtinde kısa sürede hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerinden biri olan 'Kent Lokantaları', dar gelirli İstanbulluların özellikle öğrenci ve emekçilerin günlük yemek masrafına destek olmak için hizmetlerine başlıyor. Halka sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı öğünlerle sunacak ilk kent lokantası, 17 Haziran'da Çapa'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılacak.

ÇALIŞANLARIN TAMAMI KADIN

Kadın istihdamı konusunda tarihinde ilkleri yaşayan İBB, Çapa Kent Lokantası'nda kadın personel istihdam edecek. 10 kişilik kadrosunun tamamı kadınlardan oluşacak. Dar gelirlinin günlük yemek masrafını hafifleten proje, aynı zamanda kadınlara da iş imkanı sunacak.

GÜNDE 500 KİŞİ YEMEK YİYECEK

İBB Lojistik Destek Merkezi'nin hijyenik mutfaklarında, deneyimli aşçılarca özenle hazırlanan 4 çeşit yemek her gün kent lokantalarında İstanbul halkına sunulacak. Dileyen herkes, tabldot usulü servis edilecek öğünleri uygun fiyatlarla alabilecek. 12.00-20.00 arası hizmete verecek Çapa Kent Lokantası'nda günde 500 kişi yemek yiyebilecek.

SAYILARI KISA ZAMANDA ÇOĞALACAK

Kent Lokantası'nın ikincisi Bağcılar'da açılacak. Açılışa hazır hale gelen Bağcılar Kent Lokantası, kısa bir süre sonra Bağcılar Meydanı'nda hizmet vermeye başlayacak. İBB, İstanbul'a yeni kent lokantaları kazandırmak için hazırlıklarını da sürdürüyor. İlerleyen süreçte şehrin farklı noktalarında açılacak kent lokantaları, İBB güvencesiyle uygun fiyatlı yemekleri İstanbullularla buluşturacak.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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