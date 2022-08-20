Özdemir: Yürüyen merdiven ve asansörlerde yaşanan sıkıntının sorumlusu İBB yönetimdir - Son Dakika
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Özdemir: Yürüyen merdiven ve asansörlerde yaşanan sıkıntının sorumlusu İBB yönetimdir

20.08.2022 12:03
Özdemir: Yürüyen merdiven ve asansörlerde yaşanan sıkıntının sorumlusu İBB yönetimdir

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbulluların metro, tramway ve metrobüs duraklarındaki çalışmayan yürüyen merdiven ve asansörlerde yaşadığı sıkıntısının sorumlusunun CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi...

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda  Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbulluların metro, tramway ve metrobüs duraklarındaki çalışmayan yürüyen merdiven ve asansörlerde yaşadığı sıkıntısının sorumlusunun CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı metro, tramvay ve metrobüs duraklarında çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörlerde sıkıntı yaşandığını ifade eden Abdullah Özdemir, bir televizyon kanalındaki canlı yayına telefonla bağlanarak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İBB'nin problemlere duyarsızlığının cezasını vatandaşın çektiğini belirten Özdemir, "Ak parti döneminde bütün merdivenler, asansörler çalışırken şimdi bunların tasarruf adı altında kapatılması sorunun bir isim üzerinden yok gibi gösterilmeye çalışmasının başka bir adıdır" dedi.

KOMUTA MERKEZİNİN BAŞINDA BU İŞİ YÖNETECEK KİMSE YOK

AK Parti belediye başkanlığının yürütüldüğü dönemde bu tip sorunların olmadığını dile getiren Özdemir, "Yapmış olduğumuz araştırmalarda birkaç sebebin bu sıkıntılı duruma neden olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu işleri yürüten firmalarla ilgili ödemeleri düzenli yapmadığını öğrendik. Bu düzenli ödemeler yapılmadığı için firmaların sıkıntıya girdiği hatta bizim dönemimizde 500 olan personel sayısının 100'lere düştüğünü ifade edebiliriz. Bu süreçte çok sayıda kalifiye personel işi bırakmak zorunda kaldı. Bir diğer konuda bu süreç, bir komuta merkezinden, kontrol merkezinden bir profesyonel idarecinin başkanlığında tespit edilirdi. Vatandaş sıkıntıyı yaşamadan yapılan incelemelerde aksayan durumlar, hemen tespit edilir ve yarım günlük periyot içerisinde vatandaşların sıkıntısı çözülürdü. Şu anda komuta merkezinin başında bu işi yönetecek, bu kabiliyete ve liyakata sahip bir arkadaş olmadığı için ve personel sayısı da ciddi manada düştüğü için şu anda komuta merkezi çalıştırılamıyor" dedi.

"VATANDAŞIMIZIN SIKINTISINI GÖRÜYOR VE ÜZÜLÜYORUZ"

İBB'nin vatandaşın sıkıntılarına duyarsız kaldığına, reaksiyon göstermediğine vurgu yapan Özdemir, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tutumunun cezasını maalesef vatandaşlarımız çok sıkıntılı bir şekilde yaşıyor. Görüyoruz, üzülüyoruz. Biz bu problemler olmadan önce gidişatı gördük. Biz bunu mecliste her daim dile getirdik getirmeye devam ediyoruz. AK Parti döneminde bütün merdivenler, asansörler çalışırken şimdi bunların tasarruf adı altında kapatılması sorunun bir isim üzerinden yok gibi gösterilmeye çalışmasının başka bir adıdır. Tasarruf ifadesini de burada düzeltilememenin üzerine giydirilmiş olan bir gerçekliği örtme unsuru olarak gösterebiliriz. Vatandaşın kullanımı için yapılan asansörlerin tasarruf adı altında kapatılmasını vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz."


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özdemir: Yürüyen merdiven ve asansörlerde yaşanan sıkıntının sorumlusu İBB yönetimdir - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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