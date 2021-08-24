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İBB, UNESCO'nun ilan ettiği Hacı Bektaş- Veli'yi anma yılında büyük etkinliklere ev sahipliği yapacak - Son Dakika

İBB, UNESCO'nun ilan ettiği Hacı Bektaş- Veli'yi anma yılında büyük etkinliklere ev sahipliği yapacak

24.08.2021 12:12
İBB, UNESCO'nun ilan ettiği Hacı Bektaş- Veli'yi anma yılında büyük etkinliklere ev sahipliği yapacak, System.String[]

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından festival davetini, "Anadolu'nun dört bir yanından tüm canları Hacı Bektaş Veli Festivali'nde bir olmaya davet ediyorum" şeklinde yaptı.

Kardeşliğin, insanlığın ve adaletin buluşması, "Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali"nde gerçekleşecek. Yurt genelinde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 30 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında yapılamayıp ertelenen festival, 27-29 Ağustos tarihleri arasında çok sayıda sanatçı ve 60'a yakın kurumun katılımıyla İstanbullularla buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); barışın, hümanizmin ve eşitliğin en önemli simgelerinden Hünkâr Hacı Bektaş Veli'yi, üç günlük festivalle yad edecek. İnsanlığın en önemli fikir öncülerinden olan Hacı Bektaş Veli'nin "Gelin canlar bir olalım" ve "İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır" mesajları, gönülden gönüle geçerek, gelecek nesillere aktarılacak. Alevi-Bektaşi dernek ve federasyonlarının katılacağı festival, 27-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde; söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikler, paneller ve daha pek çok program yer alacak.

İMAMOĞLU: "TÜM CANLARI FESTİVALDE BİR OLMAYA DAVET EDİYORUM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) ilan ettiği Hacı Bektaş Veli'yi anma yılında gerçekleşecek festival için özel bir video yayınladı. Kurum tarihinde ilk kez büyük bir etkinlik düzenleneceğini paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda yapılmış ilk Hacı Bektaş Veli etkinliğinde kalp kalbe, gönül gönüle olacağız. Halka hizmeti Hakk'a hizmet edinen, insandan gelip insana varan Hünkar Hacı Bektaş'ı coşkuyla hep beraber hatırlayacağız. Onun değerlerini;insan, doğa ve canlı sevgisini, farklılıkları kucaklayan hoşgörüsünü ve barışı olan koşulsuz inancını hep birlikte anacağız. Bugün Hacı Bektaş'ın birlik, beraberlik, kardeşlik çağrılarına toplum ve tüm insanlık ihtiyaç duyuyor. Hacı Bektaş kültürünü anlatan çok özel bir ışık ve video gösterisi de hazırladık. Hacı Bektaş Veli'yi, vefatının 750'nci yılında saygıyla anıyorum. Anadolu'nun dört bir yanından tüm canları, Hacı Bektaş Veli Festivali'nde bir olmaya davet ediyorum."

ERTELENDİĞİNİ İMAMOĞLU DUYURMUŞTU

Daha önce 30 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan festival, yurt genelinde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Etkinliğin, ileri bir tarihe alındığını İmamoğlu, şu şekilde duyurmuştu:

"Tüm canlılara ve insanlığa olan sonsuz sevgisi ve hürmetiyle bildiğimiz Hünkar Hacı Bektaşı Veli'nin 750. vefat yılı nedeniyle bugün başlaması planlanan etkinliklerimiz, birçok ilimizde devam eden yangınlar ve kayıplarımız nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Hacı Bektaş, Festival, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İBB, UNESCO'nun ilan ettiği Hacı Bektaş- Veli'yi anma yılında büyük etkinliklere ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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