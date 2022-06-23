İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar Salacak ile Kadıköy sahillerindeki kaçak büfelerin yıkımını tamamladı.

İBB, sahillerin kaçak yapılardan arındırılması çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Üsküdar Salacak ile Kadıköy sahilindeki kaçak yapılara müdahale edildi. Salacak'ta, imar planında yeşil alan olarak gözüken parseldeki kafenin bir kısmı geçen yıl aralık ayında yıkılmıştı. Mahkemenin, İBB lehine karar vermesi üzerine kaçak kafenin yıkımı bu hafta tamamlandı.

Kadıköy sahilde bulunan büfelerin ise geniş bir alanı işgal ettiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen İBB Zabıta ekipleri, üç büfeye ait işgalli yapıları ortadan kaldırdı.