İbb, Üsküdar Salacak ile Kadıköy Sahillerindeki Kaçak Büfelerin Yıkımını Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

İbb, Üsküdar Salacak ile Kadıköy Sahillerindeki Kaçak Büfelerin Yıkımını Tamamladı

23.06.2022 16:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar Salacak ile Kadıköy sahillerindeki kaçak büfelerin yıkımını tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar Salacak ile Kadıköy sahillerindeki kaçak büfelerin yıkımını tamamladı.

İBB, sahillerin kaçak yapılardan arındırılması çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Üsküdar Salacak ile Kadıköy sahilindeki kaçak yapılara müdahale edildi. Salacak'ta, imar planında yeşil alan olarak gözüken parseldeki kafenin bir kısmı geçen yıl aralık ayında yıkılmıştı. Mahkemenin, İBB lehine karar vermesi üzerine kaçak kafenin yıkımı bu hafta tamamlandı.

Kadıköy sahilde bulunan büfelerin ise geniş bir alanı işgal ettiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen İBB Zabıta ekipleri, üç büfeye ait işgalli yapıları ortadan kaldırdı.

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar, Kadıköy, Salacak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb, Üsküdar Salacak ile Kadıköy Sahillerindeki Kaçak Büfelerin Yıkımını Tamamladı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:27 CHP'li vekiller, ek bütçe görüşmesinde Bakan Nebati'yi ilginç şekilde karşıladı
16:26 Şarkıcı Taylor Swift'ten sevgilisiyle denizin ortasında romantik anlar! Meraklı bakışlara aldırmadan öpüştüler
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
16:10 Yabancı şirket daha önce 'Petrol yok' diyerek kapatmıştı! Şimdi kuyuda yüksek kalitede petrol bulundu
16:02 Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 16:54:11. #1.12#
SON DAKİKA: İbb, Üsküdar Salacak ile Kadıköy Sahillerindeki Kaçak Büfelerin Yıkımını Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement