İBB ve Beyoğlu Belediyesi arasında İstiklal Caddesi'ndeki

Beyoğlu Belediyesi yetkilileri, İstiklal Caddesi girişine ücretsiz maske ve hijyen malzemeleri dağıtımı, ateş ölçümü amacıyla kurulan takın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ekiplerince kaldırılmasına tepki gösterdi.

Beyoğlu Belediyesinin İstiklal Caddesi'nin girişine ücretsiz maske ve hijyen malzemeleri dağıtımı ile ateş ölçümü amacıyla kurulan tak, 30 Mayıs'ta İBB ekiplerince kaldırılmak istendi.

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekiplerinin takın kaldırılmasına izin vermemesi üzerine tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından takın üst bölümü Beyoğlu Belediyesi ekiplerince o gün kaldırıldı. Geri kalan bölümler ise İBB ekiplerince dün gece vinçle kaldırıldı.

Duruma tepki gösteren Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol, İlçe Pandemi Kurulunun 6 Mayıs'ta aldığı karar doğrultusunda, yaklaşık 1 aydır İstiklal Caddesi'ne gelen vatandaşların ateşini ölçtüklerini, maske dağıttıklarını ve ellerine dezenfektan sıktıklarını söyledi.

Dindarol, İBB zabıta ekiplerinin ise tramvayın çalışması için takları kaldırmak istediğini bu kapsamda, ilçe belediyesi olarak üstteki takı kaldırıldıklarını ifade etti. Dindarol, böylece tramvayın da pazartesi gününden itibaren çalıştığını, tramvayın çalışmasında hiçbir engelin bulunmadığını belirtti.

İBB'nin takları kaldırma konusunda somut, hiçbir yazılı gerekçesi olmadığını ifade eden Dindarol, İBB ekiplerinin gece saatlerinde takları kaldırdığını söyledi.

Dindarol, şöyle devam etti:

"İllegal bir şey yapmıyoruz. Özellikle saat gece 03.00'dan sonra niye gelip kaldırıyorsunuz? Eğer haklıysanız gündüz de farklı saatlerde de bunu yapabilirdiniz. Hukuk devletinde olacak bir şey değil bu. Doğru bir şey de değil. Büyükşehir belediyesinin başkanının ve ilgili kurumlarının bu konudaki tutarsızlığını anlayamıyoruz. Ortaya bir neden koymadan, bir gerekçe koymadan vatandaşların sağlığı konusunda Beyoğlu Belediyesinin yapmış olduğu bu hizmetin engellenmeye çalışılmasını asla ve asla anlayamıyoruz. Biz bunu anlayamadığımız gibi bizim vatandaşlarımız da bunu anlayamıyor."

Vatandaşa hizmet etmeye çalıştıklarını anlatan Dindarol, "İlçe Pandemi Kurulunun aldığı bir karar var. Bu karar doğrultusunda hizmetimizi yapıyoruz. Biz çok üzüldük, yakışmıyor. Medeni bir şehrin yöneticisine, onun kurumlarına yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ise takın Beyoğlu Belediyesine ait olduğunu belirterek, bu konuda suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

"Bölge büyükşehir belediyesinin yetki alanında"

İBB'den yapılan açıklamada ise bölgenin büyükşehir belediyesinin yetki alanında olduğu belirtilerek, "Beyoğlu Belediyesine pazartesi günü izinsiz takın kaldırılması için yazı yazılmıştır. Ayrıca ilçe belediyesine aynı bölgede tak dışında kurulacak masa veya stant ile faaliyet gösterebileceği bildirildi. Ancak Beyoğlu Belediyesinin aradan geçen zaman zarfında takı kaldırmaması üzerine ekiplerimiz bölgeye giderek ilgili yapıyı kaldırmıştır." denildi.