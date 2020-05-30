İBB ve Beyoğlu zabıtaları arasında "tak" tartışması - Son Dakika

İBB ve Beyoğlu zabıtaları arasında "tak" tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Beyoğlu Belediyesi İstiklal Caddesi'nde vatandaşlara ücretsiz maske ve hijyen malzemesi dağıtmak için kurduğu takı kaldırmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri ve ilçe zabıtaları arasında gerginlik çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Beyoğlu Belediyesi İstiklal Caddesi'nde vatandaşlara ücretsiz maske ve hijyen malzemesi dağıtmak için kurduğu takı kaldırmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri ve ilçe zabıtaları arasında gerginlik çıktı.

İBB'ye bağlı zabıta ekipleri, İstiklal Caddesi'ne gelerek burada İlçe Belediyesi tarafından kurulan, vatandaşlara ücretsiz maske ve hijyen malzemelerinin dağıtıldığı, vatandaşların ateşinin ölçüldüğü süsleme takını vinçle kaldırmak istedi. İlçe belediyesi yetkilileri ise buna izin vermedi. Bunun üzerin taraflar arasında gerginlik çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, müdahale ederek tarafları ayırdı.

İBB'ye bağlı zabıta ekipleri ile ilçe zabıta ekipleri ve polisin olay yerindeki bekleyişi sürüyor.

Beyoğlu İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçelerde pandemi süreciyle ilgili neler yapılacağına il ve ilçe pandemi kurulları karar veriyor. Bir ay önce ilçe pandemi kurulu bir karar aldı. İstiklal Caddesi'nde gelip ziyaret eden vatandaşlarımızın hem ateşlerinin ölçüldüğü, dezanfektan konusunda kendilerine yardımcı olunması, maskelerin takılması ve bunların da denetimi konusunda bir karar alındı. Bunun üzerine başkanımızın talimatları üzerine burada bir çalışma yaptık. Yaklaşık bir aydır İstiklal Caddesini ziyaret eden bütün vatandaşlarımıza Galatasaray Lisesi önünde, Tünel girişinde stantlar kurarak hem maskelerini takmaları konusunda kendilerine yardımcı olmaya çalıştık maskeleri yoksa maske tedariki yaptık ve ateşlerini ölçtük. Yaptığımız şey pandemi sürecinde Beyoğlu Belediyesi kendi sınırları içinde dünyanın gözbebeği olan İstiklal Caddesi'nde bu çalışmayı yapmak. Biz işimizi yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Hukuksuz bir iş yapmadıklarını savunan Dindarol, "Bugün İBB zabıta ekipleri ciddi bir kalabalıkla 200-250 kişi ile birlikte buraya gelmeye gerek yoktu. Beyoğlu Belediyesi bu ülkenin bir kurumudur ve insana sağlığı için hizmet etmeye çalışıyor. O anlamda ortaya koydukları hiçbir gerekçe yoktur, ne yapmaya çalışıyorlar. biz insanların sağlığını düşünüyoruz. bunun neyinden İBB Başkanı ve ekipleri rahatsız oldu da Beyoğlu Belediyesi ekiplerine bir işgalci gibi davranmaya çalıştı. Bunu açıkçası anlayamadık. ortaya koydukları somut bir şey de yok. Bir şeyin yapılmasını istemezseniz ortaya bir şey koyarsınız. Bu zararlı bir unsursa neden bir aydır burada bu çalışma yapılıyor. Stantlarınızı kaldırın diyorlar. Yaklaşık bir aydır burada dağıttığımız maske 250 binin üzerinde." İfadelerini kullandı.

İBB'den edinilen bilgiye göre meydanda yetki ve sorumluluğun Büyükşehir Belediyesinde olduğu ifade edilerek ilçe belediyesinin izin başvurusu yapmadan takı açtığı belirtildi. Beyoğlu Belediyesine yasa gereği izin başvurusu olmayan takın kaldırılması için bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

İBB ve Beyoğlu zabıtaları arasında tak tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 08:36 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB ve Beyoğlu zabıtaları arasında 'tak' tartışması - Son Dakika

Son Dakika

Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti "Fakirsin" dedikleri genç aşçıdan fenomenleri kıskandıracak başarı Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı Dünyanın en genç milyarderinin serveti kurmaca çıktı 44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu         
01:37
Trump işaretini vermişti, ordu birlikleri protestoların arttığı Minneapolis'e girdi Trump işaretini vermişti, ordu birlikleri protestoların arttığı Minneapolis'e girdi         
01:20
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı         
00:58
Bitlis Sehi ormanlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi Bitlis Sehi ormanlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi         
00:51
George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi         
00:23
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi         
00:11
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı         
23:43
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cesedi bulundu Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cesedi bulundu         
23:41
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdiler Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdiler         
23:39
THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak         
23:30
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler         
23:13
Ahmet Hakan Ahmet Hakan "Hürriyet, artık sadece internet sitesi üzerinden devam edecek" iddiasına yanıt verdi         
23:00
Son Dakika: SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği Dragon fırlatıldı Son Dakika: SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği Dragon fırlatıldı         
22:18
Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı         
22:03
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi         
21:29
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi         
21:09
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı         
21:09
İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı         
21:07
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı         
20:45
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 26 oldu, yeni vaka sayısı binin altına düştü Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 26 oldu, yeni vaka sayısı binin altına düştü         
20:39
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı         
20:31
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu         
20:21
Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti         
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı         
19:57
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor         
19:47
Kocasını zehirlediği iddia edilen kadın, bir yıl sonra tutuklandı Kocasını zehirlediği iddia edilen kadın, bir yıl sonra tutuklandı         
19:47
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü         
19:45
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı         
19:28
1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu 1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu         
19:02
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek 1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek         
18:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2020 03:30:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB ve Beyoğlu zabıtaları arasında "tak" tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]