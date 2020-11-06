İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu
06.11.2020 11:00
Fatih Camisi önündeki park alanı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi zabıtaları birbirine girdi. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Fatih Camii'nin Cenaze Kapısı'nın önünde bulunan alan bir süredir Fatih Kuran Kursu tarafından otopark olarak işletiliyordu. Ancak İBB'nin kararıyla bu alanın İSPARK olarak kullanılmasının önü açıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ekipleri dün öğle saatlerinde İSPARK alanına tabela asmak için geldiklerinde Fatih Belediyesi zabıta ekiplerinin müdahalesi ile karşılaştılar. Yaşanan tartışmada Fatih Belediyesi, buranın kültürel etkinliklerin de yapılacağı bir alan olması için çalıştıklarını kaydetti.
Yetkinin kendilerinde olduğunu söyleyen bir Fatih Belediyesi çalışanının, "Ben Ekrem İmamoğlu'nu tanımam, Ergün Turan'ı (Fatih Belediye Başkanı) tanırım" dediği iddia edildi.
Son Dakika Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi Trump'ın seçimlerde yolsuzluk iddiaları üzerine kanallar canlı yayını kesti İzmir'i yıkan depremde acı gerçek ortaya çıktı! Bayraklı'daki binaların yıkılacağı 11 yıl önceden belliymiş TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa vatandaşlardan linç girişimi Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Ermeni askerleri Şuşa'daki bir evde çay ve yiyeceklerini bırakarak kaçtı