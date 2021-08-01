Üye Girişi
İBB VE UZMANLAR ARASINDA SİVRİSİNEK İLAÇLAMA TARTIŞMASI - Son Dakika

İBB VE UZMANLAR ARASINDA SİVRİSİNEK İLAÇLAMA TARTIŞMASI

01.08.2021 10:57

İstanbul'da vücutta yaraya neden olan sivrisineklerle ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdal Polat, "Yetkililer nisan ve mayıs aylarında sivrisinekleri yeterince ilaçlamadı.

İstanbul'da vücutta yaraya neden olan sivrisineklerle ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdal Polat, "Yetkililer nisan ve mayıs aylarında sivrisinekleri yeterince ilaçlamadı. Sivrisinek larvalarıyla yeterli ve zamanında mücadele edilseydi, erişkin sinekler insanları bu kadar rahatsız etmeyecekti" dedi. İddialara cevap veren İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, "Yılın 12 ayında dinamik bir şekilde vektörle mücadele çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçen yıla göre bu sene istatistiksel olarak sivrisinek şikayetlerinde artma söz konusu değil. Şu an 'yetkililerin yaptığı mücadele yanlıştır' demek yanlıştır" diye konuştu.

Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek şikayetleri her geçen gün artıyor. Bu sivrisinekler hem çevreye, hem de insana zarar veriyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdal Polat, son dönemlerde sivrisinek şikayetlerinin artmasının nedenini açıkladı. Doç. Dr. Polat, "Yetkililer ilkbaharda sivrisinek larvalarıyla düzgün mücadele etmedi. Sivrisinek larvalarıyla yeterli mücadele edilseydi, erişkin sinekler insanları bu kadar rahatsız etmeyecekti. Çünkü bir kurtçuktan çıkan sivrisinek 2 bin ile 4 bin arası yeni sivrisinek oluşturuyor. Yetkililer ilkbaharda sivrisinek larvalarıyla mücadelesini yeterince yapmadığından dolayı şu an erişkin sinekler oldukça fazla. Bu erişkin sinekler insanları ısırmakta ve insanları rahatsız etmekte" dedi.

"ŞU AN BELEDİYELER TARAFINDAN YAPILAN İLAÇLAMALAR ÇEVREYE VE İNSANA ZARARLI"

Belediyelerin yapmış olduğu ilaçlamanın insanlara zarar verdiğini söyleyen Doç. Dr. Polat, "Belediyelerin şu an yapmış oldukları ilaçlamaya erişkin sinekler dirençlidir. Bu ilaçlama sadece çevreye ve insanlara zarar veriyor. Genellikle sıcaklık 15 santigrat üzerinde çıktığında sivrisinekler yumurta bırakmaya başlar. Uygun sıcaklık bulan sivrisinekler uygun sıcaklıkta 15 saat içinde yavrulamaya başlar. Bu da yetkililerin 10 Nisan ve 31 Mayıs'a kadar sivrisineklerin yeterince ilaçlanmadığını gösteriyor. Yani belediyeler tarafından yapılan ilaçlamalar zamanında ve yeterince yapılmadı. Şu an sokak aralarında yapılan ilaçlamalara erişkin sivrisinekler dirençli" ifadelerini kullandı.

"İLAÇLAMA ZAMANINDA YAPILMIŞ OLSAYDI, SİVRİSİNEKLERLE MÜCADELEDE BU KADAR ZORLAŞMAYACAKTI"

Yetkililerin havaya sıktığı ilaçların zehir olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Polat, "Sivrisineklerin popülasyonunda bu yıl bir patlama oldu. Bu da ilaçlamanın zamanında yapılmadığını gösteriyor. Eğer ilaçlama yetkililer tarafından nisan ayında yapılmış olsaydı, bu kadar sivrisinek patlaması olmayacaktı. Aynı zamanda şu an olduğu gibi sivrisineklerle mücadele bu kadar zorlaşmayacaktı" diye konuştu.

Sivrisineklerin insanları ısırdığında ciddi bir alerjik reaksiyon oluştuğunu belirten Doç. Dr. Polat, "Alerjik reaksiyon kan emen böceklerin bir özelliği. Aynı zamanda bu sivrisinekler sıtma hastalığının vektörleridir" dedi.

"VEKTÖRLE MÜCADELE DÖNEMLİK DEĞİLDİR"

İlaçlamaların zamanında ve yerinde yapılmadığı iddialarına cevap veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, "Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Birimi olarak yılın 12 ayında dinamik bir şekilde vektörle mücadele çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Vektörle mücadele dönemlik değildir. Bu çalışma 12 ay boyunca devam eden bir mücadeledir. Ama mevsimsel şartlara göre mücadele değişebilir. 4 çeşit mücadele yöntemi vardır. Bunlar, kimyasal mücadele, biyolojik mücadele, kültürel mücadele ve fiziksel mücadeledir" şeklinde konuştu.

"SİVRİSİNEK ŞİKAYETLERİNDE ARTMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Eryiğit, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Mevsimsel olarak Temmuz ve Ağustos aylarında her yıl sivrisinek şikayetleri artar. Geçen yıla göre bu sene istatistiksel olarak sivrisinek şikayetlerinde artma söz konusu değil. Ancak görece olarak bir artma var. Şu an 'yetkililerin yaptığı mücadele yanlıştır' demek yanlıştır. Şu an yapılan mücadele diğer yaptığımız mücadelelere ilave olarak yapılan bir kimyasal mücadeledir. Bu tür söylemler bilimsel temeli olmayan bilgi kirliliğidir. Bence halkımızı bu şekilde yanlış bilgilendirmenin de olumsuz etkilerinin olduğunu açıklama yapan arkadaşlarımızın bilmesi gerekir. İstanbul'da bizim tespit ettiğimiz 198 bin üreme kaynağı var. Bizler bu üreme kaynaklarına peridotit olarak kontroller yapıyoruz. Eğer o kaynaklarda larva üremeleri varsa alana biyolojik mücadele yapıyoruz."

"İLK KEZ BU SENE BU KADAR FAZLA SİVRİSİNEK GÖRDÜM"

Bütün gece sinekler yüzünden uyuyamadıklarını söyleyen Selma Tunay, "Evimde sineklik olmasına rağmen sivrisineklere bir çare bulamıyoruz. Her gün bir sürü ilaç sıkıyorum. 50 yıldır Avcılar'da oturuyorum. İlk kez bu sene bu kadar fazla sivrisinek gördüm. Bir de sivrisineklerin ısırdıkları yerde yara oluyor ve geçmiyor. Sivrisinekler özellikle bacaklarımı ısırıyor. Bu sene hiç rahat edemedim. Gündüz aptal gibi oluyoruz sivrisineklerin derdinden" diye konuştu.

İBB VE UZMANLAR ARASINDA SİVRİSİNEK İLAÇLAMA TARTIŞMASI
İBB VE UZMANLAR ARASINDA SİVRİSİNEK İLAÇLAMA TARTIŞMASI
İBB VE UZMANLAR ARASINDA SİVRİSİNEK İLAÇLAMA TARTIŞMASI
İBB VE UZMANLAR ARASINDA SİVRİSİNEK İLAÇLAMA TARTIŞMASI
İBB VE UZMANLAR ARASINDA SİVRİSİNEK İLAÇLAMA TARTIŞMASI
İBB VE UZMANLAR ARASINDA SİVRİSİNEK İLAÇLAMA TARTIŞMASI
İBB VE UZMANLAR ARASINDA SİVRİSİNEK İLAÇLAMA TARTIŞMASI
İBB VE UZMANLAR ARASINDA SİVRİSİNEK İLAÇLAMA TARTIŞMASI
İBB VE UZMANLAR ARASINDA SİVRİSİNEK İLAÇLAMA TARTIŞMASI
İBB VE UZMANLAR ARASINDA SİVRİSİNEK İLAÇLAMA TARTIŞMASI
İBB VE UZMANLAR ARASINDA SİVRİSİNEK İLAÇLAMA TARTIŞMASI
İBB VE UZMANLAR ARASINDA SİVRİSİNEK İLAÇLAMA TARTIŞMASI
İBB VE UZMANLAR ARASINDA SİVRİSİNEK İLAÇLAMA TARTIŞMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İBB VE UZMANLAR ARASINDA SİVRİSİNEK İLAÇLAMA TARTIŞMASI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi 12:19 G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi Önce kendini balkondan attı, sonra 12:10 Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim 12:02 Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim
O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi 11:57 O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı 11:48 Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı Canı pahasına alevlerle mücadele eden yangın şehidinin son görüntüleri 11:31 Canı pahasına alevlerle mücadele eden yangın şehidinin son görüntüleri
Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor 11:22 Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor Parkta korkunç kavga! Alkollü gençlerden 1'i ölü, 3'ü yaralı 11:13 Parkta korkunç kavga! Alkollü gençlerden 1'i ölü, 3'ü yaralı

Son Dakika Haberleri
12:01 Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim
11:54 Van'da sele kapılan Kader'in mucizevi kurtuluşu şaşkınlık yarattı! Genç kadın, yaşadığı zor anları anlattı
11:37 Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi
11:24 Milas'ın Beyciler köyünde çıkan yangın sabaha kadar devam etti! Köylüler adeta dehşeti yaşadı
11:22 Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor
11:17 Tokyo Olimpiyatları'nda salı günü milli yelkencimiz Alican Kaynar, altın madalya için yarışacak
11:10 Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda
11:07 Berkan Kutlu transferinde senet krizi! Başkan Burak Elmas kefil oldu
11:05 İki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder delta varyantına yakalandı
11:01 Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak         
12:19
Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada         
12:16
Konya katliamının görüntüleri ortaya çıktı! Aynı aileden 7 kişi öldü Konya katliamının görüntüleri ortaya çıktı! Aynı aileden 7 kişi öldü         
12:05
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" sorusuna Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın         
12:00
Van'da sele kapılan Kader'in mucizevi kurtuluşu şaşkınlık yarattı! Genç kadın, yaşadığı zor anları anlattı Van'da sele kapılan Kader'in mucizevi kurtuluşu şaşkınlık yarattı! Genç kadın, yaşadığı zor anları anlattı         
11:55
Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi         
11:37
Milas'ın Beyciler köyünde çıkan yangın sabaha kadar devam etti! Köylüler adeta dehşeti yaşadı Milas'ın Beyciler köyünde çıkan yangın sabaha kadar devam etti! Köylüler adeta dehşeti yaşadı         
11:24
10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı 10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı         
11:16
Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda         
11:10
İki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder delta varyantına yakalandı İki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder delta varyantına yakalandı         
11:05
Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile         
11:01
Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu         
00:37
Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
22:16
Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü         
22:04
Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü         
20:42
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2021 12:39:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB VE UZMANLAR ARASINDA SİVRİSİNEK İLAÇLAMA TARTIŞMASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement