İBB, yağan yağmurun altında çim suladı - Son Dakika
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İBB, yağan yağmurun altında çim suladı

15.08.2022 12:06

İBB, yağan yağmurun altında çim suladı İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren yoğun yağış etkisini gösterirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki çimlerin fıskiyeyle sulanması dikkat çekti.

İBB, yağan yağmurun altında çim suladı

İSTANBUL - İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren yoğun yağış etkisini gösterirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki çimlerin fıskiyeyle sulanması dikkat çekti.

İstanbul Anadolu Yakasında sabah saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili olmaya devam ediyor. Yağışın etkili olduğu Maltepe'de de yollar göle döndü, araçlar ve sürücüler yollarda mahsur kaldı. Yağışın yoğun olduğu saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki çimlerin yağmurun altında fıskiyeyle sulanması ise dikkat çekti.

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İstanbul'da Etkili Olan Sağanak Bazı Bölgelerde Su Baskınlarına Neden Oldu İstanbul'da Etkili Olan Sağanak Bazı Bölgelerde Su Baskınlarına Neden Oldu İBB, yağan yağmurun altında çim suladı İBB, yağan yağmurun altında çim suladı
Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası, İstanbul, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İBB, yağan yağmurun altında çim suladı - Son Dakika

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