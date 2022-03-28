İBB, yağlık ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı - Son Dakika
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İBB, yağlık ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı

28.03.2022 19:19

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çiftçilere yağlık ayçiçek tohumunun dağıtımını Silivri'den başlattı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çiftçilere yağlık ayçiçek tohumunun dağıtımını Silivri'den başlattı. İmamoğlu, " Türkiye'nin tarıma ve çiftçiye geçmişte verdiği önemi yeniden verme zorunluluğumuz vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünün bize emaneti gibi, sizleri tekrar milletin efendisi yapmak zorundayız. Yoksa aç kalırız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte toplam 68 bin 600 dekar alanda üretim yapan bin 592 çiftçiye 2 bin 541 torba yağlık ayçiçek tohumu dağıtımını başlattı. Dağıtımın başlaması nedeniyle, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla, Silivri'deki Müjdat Gürsu Spor Tesisi önünde bir etkinlik düzenlendi.

"SİZLERİ TEKRAR MİLLETİN EFENDİSİ YAPMAK ZORUNDAYIZ YOKSA AÇ KALIRIZ"

Etkinlikte konuşan İmamoğlu, "Türkiye'nin tarıma ve çiftçiye geçmişte verdiği önemi yeniden verme zorunluluğumuz vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünün bize emaneti gibi, sizleri tekrar milletin efendisi yapmak zorundayız. Yoksa aç kalırız. Çiftçilere bir nebze olsun nefes aldıracak projenin maliyetinin 5,5 milyon lira. İBB'ye ait fide üretim serası sayısını ikiye çıkardık. Mart ortasında tohumların ekimini yaptık. Nisan sonundan itibaren fidelerimizi, üreticilerimize yine ücretsiz olarak dağıtacağız. Tek derdimiz var: Bu şehrin tarlaları, bu şehrin bahçeleri beton olmasın. Bakın bu şehrin tarım alanlarının tekrar ekiminde heyecan yaşadığını görüyoruz 2,5 senedir. O heyecanın köylerdeki vatandaşımızın yüzüne yansıdığını görüyoruz. Biz onların yanında olacağız. Üretiminde, aynı zamanda tüketiciyle olan köprülerinde de yardımcı olacağız" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yağlık ayçiçeği tohumu dağıttığı çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


İBB, yağlık ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı
İBB, yağlık ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı
İBB, yağlık ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı
İBB, yağlık ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İBB, yağlık ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı - Son Dakika


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