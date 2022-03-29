İBB, YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU DAĞITIMINI SİLİVRİ'DEN BAŞLATTI - Son Dakika
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İBB, YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU DAĞITIMINI SİLİVRİ'DEN BAŞLATTI

29.03.2022 10:23

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çiftçilere yağlık ayçiçek tohumunun dağıtımını Silivri'den başlattı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çiftçilere yağlık ayçiçek tohumunun dağıtımını Silivri'den başlattı. İmamoğlu, " Türkiye'nin tarıma ve çiftçiye geçmişte verdiği önemi yeniden verme zorunluluğumuz vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünün bize emaneti gibi, sizleri tekrar milletin efendisi yapmak zorundayız. Yoksa aç kalırız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte toplam 68 bin 600 dekar alanda üretim yapan bin 592 çiftçiye 2 bin 541 torba yağlık ayçiçek tohumu dağıtımını başlattı. Dağıtımın başlaması nedeniyle, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla, Silivri'deki Müjdat Gürsu Spor Tesisi önünde bir etkinlik düzenlendi.

"SİZLERİ TEKRAR MİLLETİN EFENDİSİ YAPMAK ZORUNDAYIZ YOKSA AÇ KALIRIZ"

Etkinlikte konuşan İmamoğlu, "Türkiye'nin tarıma ve çiftçiye geçmişte verdiği önemi yeniden verme zorunluluğumuz vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünün bize emaneti gibi, sizleri tekrar milletin efendisi yapmak zorundayız. Yoksa aç kalırız. Çiftçilere bir nebze olsun nefes aldıracak projenin maliyetinin 5,5 milyon lira. İBB'ye ait fide üretim serası sayısını ikiye çıkardık. Mart ortasında tohumların ekimini yaptık. Nisan sonundan itibaren fidelerimizi, üreticilerimize yine ücretsiz olarak dağıtacağız. Tek derdimiz var: Bu şehrin tarlaları, bu şehrin bahçeleri beton olmasın. Bakın bu şehrin tarım alanlarının tekrar ekiminde heyecan yaşadığını görüyoruz 2,5 senedir. O heyecanın köylerdeki vatandaşımızın yüzüne yansıdığını görüyoruz. Biz onların yanında olacağız. Üretiminde, aynı zamanda tüketiciyle olan köprülerinde de yardımcı olacağız" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yağlık ayçiçeği tohumu dağıttığı çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İBB, YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU DAĞITIMINI SİLİVRİ'DEN BAŞLATTI
İBB, YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU DAĞITIMINI SİLİVRİ'DEN BAŞLATTI
İBB, YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU DAĞITIMINI SİLİVRİ'DEN BAŞLATTI

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Ekrem İmamoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İBB, YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU DAĞITIMINI SİLİVRİ'DEN BAŞLATTI - Son Dakika


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