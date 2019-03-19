İbb: "Yangına Dışarıdan Robot Araçlar ve Köpük Su Kuleleri ile Müdahale Ediliyor"
1 saat önce
İBB: "Yangına dışarıdan robot araçlar ve köpük su kuleleri ile müdahale ediliyor"İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Arnavutköy'deki fabrika yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "Fabrika içerisinde yangından dolayı patlamalar meydana geldiği için itfaiye ekiplerinin dışarıdan...
İBB
: "Yangına dışarıdan robot araçlar ve köpük su kuleleri ile müdahale ediliyor"
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nden Arnavutköy
'deki fabrika yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "Fabrika içerisinde yangından dolayı patlamalar meydana geldiği için itfaiye ekiplerinin dışarıdan robot araçlar ve köpük su kuleleri ile yangına müdahaleleri devam etmektedir" denildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Arnavutköy'de sabaha saatlerinde başlayan fabrika yangınına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, yangına Hadımköy
, Arnavutköy, Başakşehir
, Avcılar
, Beylikdüzü
, Bakırköy
, Çatalca
, Mimarsinan
, Bahçeşehir
, Sultangazi
, Fatih
, Şişli
, Sultangazi, Bakırköy, Kıraç, Kartal
, Tuzla
, Kadıköy
, Seyrantepe ilçelerinden 173 personelin 73 araçla müdahale ettiği aktarıldı.
Fabrikadaki kimyasal maddelerin patlamasına değinilen açıklamada, "Fabrika içerisinde yangından dolayı patlamalar meydana geldiği için itfaiye ekipleri dışarıdan robot araçlar ve köpük su kuleleri ile yangına müdahaleleri devam etmektedir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:51 Kaynak: İHA
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