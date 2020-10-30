İBB yardım ekibi İzmir'e hareket etti - Son Dakika

İZMİR'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne(İBB) bağlı AKOM'da kriz masası oluşturuldu. İBB İtfaiyesi, İSKİ ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı toplam 139 personel ve 25 araçla deprem bölgesine hareket edildiği ifade edildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İzmir'de saat 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında, AKOM'da, kriz masası oluşturuldu. AKOM koordinasyonunda, bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere "İBB Afet ve Acil Durum Müdahale Planı"nda görevli birimlerden oluşan ekip kuruldu. AKOM'daki bu toplantının ardından, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere İBB'ye bağlı birimlerin ekipleri yola çıktı. Yapılan açıklamada, "ekipmanlarıyla birlikte 102 personel ve 14 araçla İtfaiye, Seferihisar ilçesinde meydana gelen tsunami kaynaklı taşkın olayına müdahale için kombine aracıyla birlikte 14 personeli ve üç araçla İSKİ, yemek TIR'ı, jeneratör vb. ekipman; 500 bin adet maske, 5 bin litre dezenfektan vb. malzemeleriyle birlikte gıda mühendisi, aşçı, teknik ve hizmet personellerinden oluşan toplam, 34 personel ve 10 araçla Destek Hizmetleri Lojistik ekipleri en kısa sürede İzmir'e ulaşacak. Hazırlıklarını iki saat içerisinde tamamlayan İBB ekipleri, aynı zamanda deprem bölgesinde günlük 4 bin kişiye, 10 gün boyunca, sıcak yemek servisi sağlayacak" ifadeleri yer aldı.

- İstanbul