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İBB Yaz İzci Kampı başladı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen "Yaz İzci Kampı" başladı.

İBB Yaz İzci Kampı başladı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen "Yaz İzci Kampı" başladı.
İBB Yaz İzci Kampı'nın ilk kafilesi için Saraçhane'deki binanın önünde tören düzenlendi.
Törende, Orkestralar Müdürlüğünün Mehter Takımı gösteri sundu.
İBB Genel Sekreter Vekili Mehmet Çakılcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, izciliğin önemli olduğunu söyledi.
"İzci Andı bir yaşam felsefesidir." diyen Çakılcıoğlu, "Dolayısıyla İzci Andını bir yaşam felsefesi olarak algılamanızı ve yaşamın her parçasında buna göre davranmanızı istiyorum. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilkeleri doğrultusunda yaşamanızı belirlemenizi istiyorum. Size iyi kamplar diliyorum, hepinizi çok seviyorum." dedi.
Konuşmanın ardından 10-15 yaş aralığındaki 600 çocuk aileleriyle vedalaşarak otobüslere binip Beykoz Kent Ormanı'na doğru yola çıktı.
İzci adaylarının ücretsiz kaldığı kampta, temel ve ileri seviye izcilik eğitimleri, çadır kurma, ateş yakma, ilk yardım, telsiz ve haberleşme, çevre ve orman gibi konularda eğitim veriliyor.
İBB Yaz İzci Kampı, 8 Eylül'e kadar devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:58 Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İzcilik Federasyonu, Güncel
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