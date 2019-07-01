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İBB Yaz İzci Kampı başladı

44 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen "Yaz İzci Kampı" başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen "Yaz İzci Kampı" başladı.
İBB Yaz İzci Kampı'nın ilk kafilesi için Saraçhane'deki binanın önünde tören düzenlendi.
Törende, Orkestralar Müdürlüğünün Mehter Takımı gösteri sundu.
İzci adaylarının ücretsiz kaldığı kampta, temel ve ileri seviye izcilik eğitimleri, çadır kurma, ateş yakma, ilk yardım, telsiz ve haberleşme, çevre ve orman gibi konularda eğitim veriliyor.
İBB Yaz İzci Kampı, 8 Eylül'e kadar devam edecek.
İBB Yaz İzci Kampı başladı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:43 Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İzcilik Federasyonu, Güncel
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