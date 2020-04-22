İBB'ye 3 kurumdan 3 yeni atama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB'ye 3 kurumdan 3 yeni atama - Son Dakika

İBB'ye 3 kurumdan 3 yeni atama

6 saat önce

VAKIFLAR İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nde 9 yıldır çalışan ve birçok tarihi eserin restorasyonunda kontrol mühendisi olarak görev alan, inşaat mühendisi Oktay Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Kültür Varlıkları Projeler Müdürü olarak atandı.

İBB'ye 3 kurumdan 3 yeni atama, System.String[]
VAKIFLAR İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nde 9 yıldır çalışan ve birçok  tarihi eserin restorasyonunda kontrol mühendisi olarak görev alan, inşaat mühendisi Oktay Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Kültür Varlıkları Projeler Müdürü olarak atandı. Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi Müdürü İlker Öztürk, İBB Gençlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Müdürlüğüne, Beylikdüzü Belediyesi'nde Sinan Gündüz de İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne getirildi.

İBB Başkanlık görevinde 10. ayını dolduran Ekrem İmamoğlu, üç ayrı kurumdan 3 kişiyi daha ekibine kattı. İBB'de müdür olarak göreve başlayan 3 kişinin özgeçmişi özetle şöyle:

OKTAY ÖZEL

İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü olarak atanan Oktay Özel 1987 Konya/ Seydişehir doğumlu. 2010 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği'ni bitirdi. 2007 yılında Leibnez Hannover Üniversitesinde öğrenci değişim programına katıldı. 2011 yılında merkezi atama ile Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. Beyazıt Cami, Nusretiye Cami, Yıldız Hamidiye Camii, Nuru Osmaniye Camii, Mısır Çarşısı, Cihangir Camii, Büyük Mecidiye Camii, Fındıklı Molla Çelebi Camii, Arap Camii, Terra Santa Kilisesi gibi bir çok tarihi eserin restorasyon çalışmalarında kontrol mühendisi olarak görev aldı. Vakıf kültür varlıklarına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon ve güçlendirme projelerinin hazırlanması süreçlerini yönetti. Vakıflar Genel Müdürlüğü Birim fiyat tespit komisyonu üyesi olarak da görev yaptı. Kültür varlıklarının restorasyon süreçleri ve Kültür varlığı yapıların deprem güçlendirmesi üzerine çalışma ve makaleleri bulunan Özel, 25 Mart 2020 tarihinde Kültür Varlıkları Projeler Şube Müdürü olarak atandı.

İLKER ÖZTÜRK

İBB Gençlik ve Spor Müdürü olarak atanan İlker Öztürk Üsküdar doğumlu. Marmara Üniversitesi'nde "Spor Yöneticiliği" ve "Beden Eğitimi" bölümlerini çift anadal yaparak bitirdi. 2009'da İktisat Tarihinde "Osmanlı'dan Günümüze Ulaşım Sistemleri ve Demiryolları" konusunda verdiği tezle İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans yaptı. 1997 yılında Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulunda başladığı öğretmenliği, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitimci ve yönetici olarak devam etti. Çeşitli dergilerde ve internet sitelerinde makaleleri yayınlanan Öztürk'ün deneme türünde kaleme aldığı "Aralıktan Sızanlar" ve roman olarak yazdığı "Sessizce" isimli kitapları bulunmakta. Amatör olarak karate ve thai boks branşlarıyla ilgilenen, daha önce amatör ve profesyonel liglerde forma giyen Öztürk, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Türkiye Muay-Thai Federasyonu Üniversite Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Öztürk, Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi'ndeki yöneticilik görevine devam ederken, 25 Mart 2020 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü olarak atandı.

SİNAN GÜNDÜZ

İBB İnsan Kaynakları Müdürü olarak atanan Sinan Gündüz, 2001 yılında Nişantaşı Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 2006 yılında Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu.  2010 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yaptı. 2015 yılında ise İTÜ'de Şehir ve Bölge Planlama konusunda doktora yaptı. İŞKUR'da 5 buçuk yıl çalışan Gündüz, 2015 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde işe başladı. Beylikdüzü Belediyesi'nde İnsan Kaynakları Müdürlüğü yapan Gündüz, geçtiğimiz günlerde İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne getirildi.


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Oktay Özel, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 04:37 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı: Şoför ve vatman yaralandı Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş: 'İnşaat var mı' diye fotoğraf çektim İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı taşınacak Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı taşınacak         
23:07
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor         
22:48
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi         
22:35
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı         
22:21
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi         
21:59
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı         
21:39
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda         
21:32
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu         
21:29
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü         
20:55
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi         
20:44
Bakan Koca, New York Times'ın Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi         
20:41
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz         
20:29
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi         
19:53
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor         
19:49
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı         
19:10
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı         
19:04
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek         
19:01
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık         
18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü         
18:25
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi         
18:12
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı         
18:12
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma         
18:02
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık         
17:57
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
17:54
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar" karikatürü         
17:54
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı         
17:51
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi         
17:37
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak         
17:16
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir         
17:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 23:22:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB'ye 3 kurumdan 3 yeni atama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]