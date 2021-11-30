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İBB'ye Genel Sanat Yönetmenliği görevine genç şef ve besteci Murat Cem Orhan getirildi - Son Dakika

İBB'ye Genel Sanat Yönetmenliği görevine genç şef ve besteci Murat Cem Orhan getirildi

30.11.2021 14:36
İBB'ye Genel Sanat Yönetmenliği görevine genç şef ve besteci Murat Cem Orhan getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun (CRR) Genel Sanat Yönetmenliğine genç şef ve besteci Murat Cem Orhan'ı atadı.

Orhan, Ocak ayından itibaren sanat yönetmenliği görevini üstlenecek.

2022'de göreve başlayacak Orhan, uluslararası konser salonu CRR'ye yeni ve genç bir yaklaşım kazandıracak.

Murat Cem Orhan 1981 yılında İzmir'de doğdu. Orta öğrenimini Saint Joseph Fransız Koleji'nde, lise eğitimini Özel İzmir Fen Lisesi'nde tamamladı. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera-Şan Bölümünü kazandı. 2002 yılında öğrenci değişim programı ile yarım dönem İtalya'nın Venedik kentinde bulunan Benedetto Marcello konservatuvarında eğitim aldı. 2003 yılında İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde solist sanatçı olarak göreve başladı. Falstaff, Nabucco ve Carmen operalarında solist sanatçı olarak görev aldı.

2004 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Prof. Güzin Gürel'in yüksek lisans sınıfına kabul edildi. 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan Brooklyn College of Music'te ikinci yüksek lisans eğitimine başladı. New York'ta 14 eserde baş bariton rollerini seslendirdi. 2014 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Bölümü'nde Maestro Antonio Pirolli'nin orkestra şefliği sınıfında yüksek lisans öğrencisi olma hakkı kazandı.

2018 yılında Paris'te düzenlenen 4. Evgeny Svetlanov Uluslararası Şeflik Yarışması'nın finalist orkestra şeflerinden biri oldu. Türkiye'de bulunan tüm Devlet Senfoni Orkestraları ve Opera evleri ile düzenli olarak konserler veren Orhan, 2016 yılında Heidelberg Sinfonietta ile Almanya'nın Heidelberg şehrinde Fazıl Say'ın eserlerini yönetti.

Üç çocuk müzikali bestelemiş olan Orhan, 2018 yılında Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'nda bulunan insan karakterlerini "Kuvayi Milliye'nin İnsan Manzaraları" adlı bir sahne eseri olarak ve İkinci Yeni Şairleri'nin eserlerinden oluşan "Ölmeme Günü" isimli sahne eserlerini besteledi. İstanbul'da, İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde sanat hayatını sürdüren Orhan, ileri seviyede Fransızca, İngilizce ve İtalyanca, günlük konuşma seviyesinde de Almanca biliyor.

İBB'ye Genel Sanat Yönetmenliği görevine genç şef ve besteci Murat Cem Orhan getirildi

Murat Cem, İstanbul, Konser, Opera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İBB'ye Genel Sanat Yönetmenliği görevine genç şef ve besteci Murat Cem Orhan getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB'ye Genel Sanat Yönetmenliği görevine genç şef ve besteci Murat Cem Orhan getirildi - Son Dakika
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