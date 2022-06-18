İBB'ye "izinsiz ağaç kesimi"nden idari para cezası - Son Dakika
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İBB'ye "izinsiz ağaç kesimi"nden idari para cezası

18.06.2022 00:58
İBB'ye "izinsiz ağaç kesimi"nden idari para cezası

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Emirgan Korusu'nda kesimine izin verilen ağaçların dışında 54 ağacın kesildiğinin tespiti üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına idari para cezası tutanağı düzenlendiğini açıkladı.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Emirgan Korusu'nda kesimine izin verilen ağaçların dışında 54 ağacın kesildiğinin tespiti üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına idari para cezası tutanağı düzenlendiğini açıkladı.

Müdürlüğün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Emirgan Korusu'nun İBB tarafından yönetildiği belirtilerek, ağaç kesimlerinin 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre Orman Bölge Müdürlüğünün iznine tabi olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emirgan Korusu'nda ağaç kesildiğine dair ihbar üzerine yapılan denetimlerde, daha önce kesimine izin verilen ağaçların dışında izinsiz olarak İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığınca 54 adet çeşitli türlerde ağacın kesildiği tespit edilmiştir. Emirgan Korusu'nda izinsiz kesilen ağaçlar için 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına idari para cezası tutanağı düzenlenmiştir."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emirgan Korusu, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'ye 'izinsiz ağaç kesimi'nden idari para cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İBB'ye "izinsiz ağaç kesimi"nden idari para cezası - Son Dakika
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