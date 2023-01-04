Adalet Bakanı Bozdağ'dan "Gök kubbeyi başınıza yıkarız" diyen İBB Başkanı İmamoğlu'na çok sert yanıt - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ'dan "Gök kubbeyi başınıza yıkarız" diyen İBB Başkanı İmamoğlu'na çok sert yanıt

04.01.2023 15:07

İBB'ye yönelik terör soruşturması nedeniyle açıklamalarda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, "Eğer bu dosyada eski başkanlar ve vali de aynı suçtan suçlanmıyorsa gök kubbeyi başınıza yıkarız" ifadelerini kullandı. Bu sözlere sert tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Hakim ve savcılarımızın sahipsiz olduğunu asla düşünmesinler. Kendini bilmez hadsizlere karşı onları koruyacak pek çok mekanizma vardır. Gök kubbeyi nasıl yıkacaklar merak ediyorum." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör iltisaklı kişilerin olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma gündemden düşmek bilmiyor. Bu sabah kameralar karşısına geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili veryansın edip "Eğer bu dosyada eski başkanlar ve vali de aynı suçtan suçlanmıyorsa gök kubbeyi başınıza yıkarız." dedi.

"İMAMOĞLU DA BAŞKASI DA TEHDİT EDEMEZ"

İmamoğlu'nun ifadeleri sorulan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise bu üslubun kabul edilemez olduğunu söyledi. Bozdağ, "Hiç kimse yargı görevini yapan hakim ile savcıyı tehdit edemez, İmamoğlu da tehdit edemez, başka birileri de tehdit edemez. Tehdit eden her zaman karşısında hukuku bulur. Hakim, savcıları, görevini yapan insanları kendi aleyhine çıkan sonuçlar nedeniyle tehdit edenler ve tehdit dilini kullananlar hukuku da hukuk devletini de içselleştirememiş ilkel bir zihniyeti temsil ederler. Bu ilkel zihniyetten Türkiye çok çekti." değerlendirmesini yaptı.

"YARGIYI ŞİMDİDEN HEDEFE KOYUYOR"

Hakimlerin, savcıların vazifelerini hukuka uygun yaptığını belirten Bozdağ, "Süreç işlerken yargıyı, istinafı şimdiden hedefe koyuyor, bunlar kabul edilemez. Siyaseten kaybettiği irtifayı Adalet Bakanı'yla, İçişleri Bakanı'yla, yargıyla kavga ederek; hükümeti, siyaseti suçlayarak kazanmaya çalışıyor. Benim ona tavsiyem Türkiye'nin yönetimiyle uğraşacağınıza İstanbul'un sorunlarıyla uğraşın." ifadelerini kullandı.

"HAKİM VE SAVCILARIMIZI TEHDİT EDENLER, ONLARIN SAHİPSİZ OLDUĞUNU ASLA DÜŞÜNMEMELİ"

Bakan Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kararlar, lehimize, aleyhimize oluşuna göre değil Anayasa, hukuka ve kanuna uygun olmasına göre değerlendirilmeli. Bunun değerlendirmesini mahkeme yapar, istinaf edilir istinaf yapar, temyiz edilir temyiz yapar, temyizin kararı kesindir, usul budur, buna göre gider. Maalesef Türkiye'de siyasi terazide yargı kararları tartılıyor, siyaset terazisini koyuyorlar, kendi tarafındaysa 'Oh ne güzel, hakim çok iyi.', aleyhindeyse 'Hakim çok kötü.' deniliyor. Yargı kararları siyaset terazisinde tartılmaz; yargıçlar, savcılar siyaset terazisinde tartılamaz. Bunların verdiği kararı siyasetçi veya herhangi başka biri de tartışmaz. Hakim ve savcılarımıza tehdit yönetenler onların sahipsiz olduğunu asla düşünmemelidir. Devletimiz, kurumumuz, anayasamız ve yasalarımız, görev yapan hakim ve savcıların daima yanındadır. Kendini bilmez hadsizlere karşı onları koruyacak pek çok mekanizma vardır. Gök kubbeyi nasıl yıkacaklar merak ediyorum. Herkesi hukuka saygıyla davranmaya davet ediyorum."

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Gök kubbeyi başınıza yıkarız' diyen İBB Başkanı İmamoğlu'na çok sert yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bozdağ'dan "Gök kubbeyi başınıza yıkarız" diyen İBB Başkanı İmamoğlu'na çok sert yanıt - Son Dakika
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