İBB yeni yönetim kadroları şekillenmeye devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeyeni yönetim kadroları şekillenmeye devam ederken, İBB Başkan Ekrem İmamoğlu, son olarak, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği'ne Cem Mansur'un atanmasını onayladı. Mansur, 2019-2020 konser sezonu açılışında görevi Aslan Özdemir'den devraldı.

CEM MANSUR KİMDİR?

Şef Cem Mansur, müzik eğitimini Londra'da City University, Ricordi Şeflik Ödülü'nü aldığı Guildhall School of Music and Drama, ve daha sonra Leonard Bernstein'ın öğrencisi olduğu Los Angeles Filarmoni Enstitüsü'nde aldı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA ORKESTRA YÖNETTİ

1981-89 arası İstanbul Devlet Operası şefliğini yapan Mansur, Londra'da English Chamber Orchestra'yla başarılı bir çıkış yaptığı 1985 yılından sonra çalışmalarını yurtdışında yoğunlaştırdı. Hollanda, Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Macaristan, Almanya, İsveç, İspanya, Meksika, İsrail, Finlandiya, Hırvatistan, Arnavutluk, Güney Afrika ve Rusya'da orkestra ve opera kuruluşlarıyla konuk şef olarak çalışmalarını sürdüren sanatçı, 1989-97 arasında Oxford Şehir Orkestrası Birinci Şefliği'ni yaptı.

İLKLERE İMZA ATTI

Barok çağdan günümüze kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan repertuarında alışılmamış ve unutulmuş eserlere de yer veren Mansur, 1986 yılında Londra'da, Elgar'ın bitmemiş operası "The Spanish Lady"nin ilk seslendirilişini ve 2000 yılında City Of London Festival'de Offenbach'ın 126 yıldır duyulmayan operası "Whittington"u yönetti.