Son Dakika Haberleri: İBB yeni yönetim kadroları şekillenmeye devam ediyor
Son Dakika Kültür Sanat İBB yeni yönetim kadroları şekillenmeye devam ediyor

İBB yeni yönetim kadroları şekillenmeye devam ediyor

48 dakika önce

İBB Başkanı İmamoğlu'nun onayıyla, CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği'ne Cem Mansur atandı. Mansur, 2019-2020 konser sezonu açılışında görevi Aslan Özdemir'den devraldı.

İBB yeni yönetim kadroları şekillenmeye devam ediyor, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeyeni yönetim kadroları şekillenmeye devam ederken, İBB Başkan Ekrem İmamoğlu, son olarak, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği'ne Cem Mansur'un atanmasını onayladı. Mansur, 2019-2020 konser sezonu açılışında görevi Aslan Özdemir'den devraldı.

CEM MANSUR KİMDİR?

Şef Cem Mansur, müzik eğitimini Londra'da City University, Ricordi Şeflik Ödülü'nü aldığı Guildhall School of Music and Drama, ve daha sonra Leonard Bernstein'ın öğrencisi olduğu Los Angeles Filarmoni Enstitüsü'nde aldı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA ORKESTRA YÖNETTİ

1981-89 arası İstanbul Devlet Operası şefliğini yapan Mansur, Londra'da English Chamber Orchestra'yla başarılı bir çıkış yaptığı 1985 yılından sonra çalışmalarını yurtdışında yoğunlaştırdı. Hollanda, Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Macaristan, Almanya, İsveç, İspanya, Meksika, İsrail, Finlandiya, Hırvatistan, Arnavutluk, Güney Afrika ve Rusya'da orkestra ve opera kuruluşlarıyla konuk şef olarak çalışmalarını sürdüren sanatçı, 1989-97 arasında Oxford Şehir Orkestrası Birinci Şefliği'ni yaptı.

İLKLERE İMZA ATTI

Barok çağdan günümüze kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan repertuarında alışılmamış ve unutulmuş eserlere de yer veren Mansur, 1986 yılında Londra'da, Elgar'ın bitmemiş operası "The Spanish Lady"nin ilk seslendirilişini ve 2000 yılında City Of London Festival'de Offenbach'ın 126 yıldır duyulmayan operası "Whittington"u yönetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Aslan Özdemir, Cem Mansur, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:56 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İspanya'dan Türkiye'ye tehdit: Patriot'ları geri çekeriz
Demirtaş'ın terörist ağabeyi Nurettin Demirtaş'tan tehdit: Türkiye'nin tüm kentleri bu savaştan nasibini alacak AK Partili Metiner'den CHP'li Tanrıkulu'ya: İnşallah sarhoş değildir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 10:45:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İBB yeni yönetim kadroları şekillenmeye devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]