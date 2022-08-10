İBB yetkilileri, Sancaktar Yokuşu'nu tek şeride düşürdüklerini, ancak trafiğe kapatılmasının mümkün olmadığını bildirdi.
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Güncel › BALAT'IN ÇİLE YOKUŞU - Son Dakika
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