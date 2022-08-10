BALAT'IN ÇİLE YOKUŞU - Son Dakika
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BALAT'IN ÇİLE YOKUŞU

10.08.2022 09:32

İBB yetkilileri, Sancaktar Yokuşu'nu tek şeride düşürdüklerini, ancak trafiğe kapatılmasının mümkün olmadığını bildirdi.

İBB yetkilileri, Sancaktar Yokuşu'nu tek şeride düşürdüklerini, ancak trafiğe kapatılmasının mümkün olmadığını bildirdi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BALAT'IN ÇİLE YOKUŞU - Son Dakika

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