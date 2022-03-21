İBB yol çalışması başlattı E-5 karayolunda trafik kitlendi - Son Dakika
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İBB yol çalışması başlattı E-5 karayolunda trafik kitlendi

21.03.2022 14:43
İBB yol çalışması başlattı E-5 karayolunda trafik kitlendi

İstanbul Büyük şehir Belediyesi'nin yol yapım ve yenileme çalışması nedeniyle Yenibosna'dan Bakırköy incirliye kadar trafik oluştu.

İstanbul Büyük şehir Belediyesi'nin yol yapım ve yenileme çalışması nedeniyle Yenibosna'dan Bakırköy incirliye kadar trafik oluştu. Uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

İstanbul Büyük şehir Belediyesi E-5 Karayolu'ndan Basın ekspres bağlantı yolunda yol yapım ve yenilme çalışması başlattı. Çalışma nedeniyle vatandaşlar saatlerce trafikte kaldı. Trafik Yenibosna'dan başlayıp Bakırköy incirli'ye kadar uzandı. Trafik havadan görüntülendi. - İSTANBUL

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Yenibosna, İstanbul, Tragger, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İBB yol çalışması başlattı E-5 karayolunda trafik kitlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB yol çalışması başlattı E-5 karayolunda trafik kitlendi - Son Dakika
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