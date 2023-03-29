İBB yöneticisi Yavuz Saltık'ın "terör örgütüne yardım" suçundan yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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İBB yöneticisi Yavuz Saltık'ın "terör örgütüne yardım" suçundan yargılanmasına devam edildi

29.03.2023 11:37
İBB yöneticisi Yavuz Saltık'ın "terör örgütüne yardım" suçundan yargılanmasına devam edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın, terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine (DİAYDER) yemek kartları verdiği iddiasıyla "terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın, terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine (DİAYDER) yemek kartları verdiği iddiasıyla "terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılandığı dava dosyası, mütalaa için savcılığa gönderildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Yavuz Saltık ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da izleyici olarak katıldı.

Tanık olarak dinlenen İBB çalışanı Esra Huri Bulduk, yardım kartları dağıtılmadan önce sosyal inceleme yapılması gerektiğini belirterek, kartların e-Belediye sistemiyle dağıtıldığını söyledi.

Tanık ifadesinin ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sunmak için dosyanın kendisine gönderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyanın mütalaa için savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı 21 Haziran'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, DİAYDER ile dernek yönetici ve üyelerinin terör örgütü PKK/KCK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerin deşifresi amacıyla 23 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak veya bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından iddianame düzenlenerek dava açıldığı belirtiliyor.

İddianamede, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada tanık olarak dinlenen İBB çalışanları Nilüfer Taşkın ile Yavuz Saltık hakkında sosyal yardım kartlarının dağıtılmasına yönelik tape kayıtlarındaki tespitler sebebiyle suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılıyor.

DİAYDER soruşturmasında bir perakende zincir marketinde kullanılmak üzere İBB'den alınan 150 liralık 20-25 yardım kartının "Mele" diye tabir edilen kişilere verildiği anlatılan iddianamede, bu kartların örgütün kırsal alanında faaliyet yürüten ya da tutuklanarak cezaevine gönderilenlerin ailelerine teslim edildiği kaydediliyor.

Sanığın, yardım talebine gelen gruplar hakkında yeterince araştırma yapmadığı aktarılan iddianamede, Saltık'ın "örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA
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