İbb Yurduna Cüneyt Arkın İsmi Verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Bağcılar'da bulunan ve İBB'ye ait erkek öğrenci yurduna haziran ayında vefat eden Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın ismi verilmesini oybirliği ile kabul etti.

İBB Meclisi ekim ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis toplantıları gündeminde Bağcılar, Yenimahalle Mahallesi'nde faaliyet gösterecek yurda "Özel İBB Bağcılar Cüneyt Arkın Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu" isminin verilmesi talep edildi. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis gündemine Pendik Batı Mahallesi'nde, isimsiz bir parka hayatını kaybeden TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca'nın adı verilmesini içeren teklif de geldi. Parkın adı oybirliğiyle "Toprak Dede Hayrettin Karaca" oldu.