İBB, yurt dışına sera gazı salımını azaltan karbon kredisi sattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB, yurt dışına sera gazı salımını azaltan karbon kredisi sattı - Son Dakika

İBB, yurt dışına sera gazı salımını azaltan karbon kredisi sattı

7 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSTAÇ, İngiliz Numerco şirketine 10 bin tonluk karbon kredisi satışı yaptı.

İBB, yurt dışına sera gazı salımını azaltan karbon kredisi sattı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSTAÇ, İngiliz Numerco şirketine 10 bin tonluk karbon kredisi satışı yaptı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, uluslararası karbon piyasasının önde gelen kuruluşu Gold Standard denetiminde karbon kredisi kazanan İSTAÇ'ın, pazar araştırması sonuç verdi.

İngiliz enerji şirketi Numerco ile temasa geçen İSTAÇ, anlaşma sağladı ve ön satış olarak 10 bin tonluk karbon kredisini sattı. İBB tarihinde bir ilke imza atan İSTAÇ, elindeki 6,5 milyon tonluk karbon kredisini uluslararası pazarda satmak için girişimlerini sürdürüyor.

İSTAÇ, Odayeri ve Kömürcüoda depolama alanlarında evsel atıktan enerji üreterek karbon kredisi kazanıyor. Şirket, Eyüpsultan'da kuracağı atık yakma ve biyometanizasyon tesisleri için de karbon kredisi başvurusu yaptı ve kabul edildi.

- Karbon kredisi pazarı

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 2005'te yürürlüğe giren Kyoto Porotokü, iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımını azaltmayı hedefliyor. Anlaşma, taraf ülkelere, karbon salımı kotası tanıyor. Karbon salımını azaltmak için Kyoto Protokolü mekanizmalardan biri de "Emisyon Ticareti" mekanizması. Herhangi bir ülke ya da üretici kendi kotasını aşarsa, daha az karbon salımı yapan ülke ya da üreticiden karbon kotası satın alabiliyor.

12 yıl önce, 2008 yılında, işlem hacmi 126 milyar dolar olan karbon piyasasının bu yıl ki değerinin yaklaşık 3,1 trilyona ulaşması bekleniyor.

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:08 Kaynak: AA

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