İBB zabıta ekipleri ile restoran sahipleri arasında yıkım kavgası - Son Dakika

İBB zabıta ekipleri ile restoran sahipleri arasında yıkım kavgası

İSTANBUL - Üsküdar sahilinde bulunan bazı kafeler, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle İBB'ye bağlı zabıta ekipler tarafından yıkıldı. Yıkım esnasında restoran sahipleri ve zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay bugün sabah saatlerinde Üsküdar'da sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ruhsatsız olduğu iddia edilen kafe ve restoranlar İBB'ye bağlı zabıta ekipleri tarafından iş makineleri ile yıkıldı.

Salacak Sahil Yolu'nda ruhsatsız olan bazı kafelerin yıkım kararı daha önce tebliğ edildiği öğrenildi. Sabah saatlerinde sahil yolunda kafelerde yıkım için İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri sabah saatlerinde bölgeye geldi. Yıkım yapılacak bölgede tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Yıkım kararı olan bir kafede çalışanlar, kol kola girerek iş makinesinin önünde durdu. Restoranlarının yıkılmasına tepki gösteren işletme sahipleri ve zabıta ekipleri arasında kavga çıktı. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.