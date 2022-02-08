İBBSK Başkanı Fatih Keleş, Avrupa ikincisi kadın atletlerle buluştu - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü (İBBSK) Başkanı Fatih Keleş, Kros Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ikinci kadın atletizm takımıyla bir araya geldi.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleşen buluşmaya başkan Keleş'in yanı sıra atletler Yayla Günen, Bahar Atalay, Fatma Karasu, Nuran Satılmış katıldı.

Düzenlenen basın toplantısında çok önemli bir başarıya imza attıklarını söyleyen Keleş, "Geçen pazar günü Portekiz'deki koşuda kros kadın takımımız, Avrupa ikincisi oldu. Değerli bir başarıyla bizi mutlu ettiler. 2019 yılında bu branşı kurduk. Takımımız, Türkiye liglerinde de değerli başarılar elde etti. Onlara verdiğimiz imkanları doğru kullandılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Daha önce erkek takımımız, 2017 yılında aynı ligde şampiyonluğu elde etmişti. Bu yıl da kadın arkadaşlarımız başarılı bir sonuç aldı. Bizim için onur ve gurur verici oldu. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Can Korkmazoğlu ise şunları söyledi:

"Yarış boyunca final çizgisine kadar ülkemizi temsil etme bilinciyle gücümüzün yüzde yüzüyle mücadele ettik. Avrupa'nın en iyi atletlerinin arasında çok önemli bir başarı elde edildi. Organizasyona katılmamızda kulübün maddi manevi desteği bizimleydi. Çocuklarımızın her birinin ayrı antrenörü var, onlara da şükran borçluyuz. Her biri birer pırlanta. Kendilerini yetiştiren anne ve babalarına da teşekkür etmek isterim. İyi bir takımız, yeni başarılar da mutlaka gelecektir."

Daha önce eşinin şampiyon olduğu kulvarda ikincilik yaşadığını söyleyen Yayla Günen, "Aynı takımda eşim vardı. Bayrağı bana devretti. Zorlu bir parkur vardı ama biz takım olarak yarışa inanarak çıktık. Kürsüde olacağımıza inanıyorduk. Birbirimizden güç alarak sonucu iyi değerlendirdik. Desteğini esirgemedikleri için başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yarış öncesinde yeğeninin vefatıyla sarsıldığını kaydeden Fatma Karasu, "Çok iyi hazırlandık ama bazen her şey istediğiniz gibi olmuyor. Yarıştan kısa bir süre önce yeğenimi kaybettim. Son anda yaşanan aksilikler yüzünden istediğimiz başarıyı elde edemedik. Zorlu bir parkurdu, şampiyonluk için büyük emekler verdik ama kürsüye çıkmayı başardık. Başkanımıza ve kulübümüze teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Nuran Satılmış ise yarış öncesi çeşitli sebeplerle moral olarak düşüş yaşadıklarını ancak son güçlerine kadar yarışarak önemli bir başarıya imza attıklarını dile getirdi.