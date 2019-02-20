Ibekwe Bellona'yı Uçuruyor

Ify Ibekwe, oynadığı 10 maçta attığı basket ve yaptığı asistler ile takımın yıldızı haline geldi.

Ify Ibekwe, oynadığı 10 maçta attığı basket ve yaptığı asistler ile takımın yıldızı haline geldi.



Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımının Nijeryalı oyuncusu Ify Ibekwe, oynadığı 10 maçta takımın en etkili isimlerinden birisi haline geldi. 30 yaşındaki Nijeryalı basketbolcu, 3 numara mevkiinde oynamasına rağmen attığı basketler ile takımını sırtlıyor. 10 maçta 203 basket atarak 20.3 sayı ortalamasına erişen Ify Ibekwe, 99 ribaund alırken 41 kez de asist yaptı.



Nijeryalı bayan oyuncu, Canik Belediyespor maçında 26 sayı 13 ribaund ile, Gündoğdu Adana maçında 19 sayı 12 ribaund ile, Botaş maçında 17 sayı 11 ribaund ile, OGM Ormanspor maçında 22 sayı 11 ribaund ile, Çukurova Basketbol maçında 21 sayı 10 ribaund ile, Fenerbahçe maçında 23 sayı 10 ribaund ile, İstanbul Üniversitesi maçında 18 sayı 14 ribaund ile double double yaptı. - KAYSERİ

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

6 Aydır Kaçırılan Çocuğuna 24 Saatte Esra Erol'da Kavuştu

Burcu Esmersoy'dan Kadınların İçini Rahatlatan Açıklama: Benden Onlara Zarar Gelmez

Bankalar Birliği: S&P'nin Açıklaması Temelsiz

Akhisarspor, Yılmaz Vural'la Anlaşmak Üzere