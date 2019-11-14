Son Dakika Haberleri: Iberostar: 69 - Gaziantep Basketbol: 67
Son Dakika Spor Iberostar: 69 - Gaziantep Basketbol: 67 - Son Dakika Spor

Iberostar: 69 - Gaziantep Basketbol: 67

7 saat önce

San Cristobal de La Laguna kentindeki Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanan ve karşılıklık sayılarla başlayan müsabakanın ilk çeyreğini Gaziantep Basketbol 15-14 önde kapatırken, devre arasına ise 32-32 eşitlikle girildi.

Iberostar: 69 - Gaziantep Basketbol: 67, System.String[]

San Cristobal de La Laguna kentindeki Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanan ve karşılıklık sayılarla başlayan müsabakanın ilk çeyreğini Gaziantep Basketbol 15-14 önde kapatırken, devre arasına ise 32-32 eşitlikle girildi.


İkinci yarıda daha iyi hücum yapan konuk ekip Gaziantep Basketbol, maçın üçüncü periyotunu 54-47 önde geçmesine rağmen son çeyrekte rakibinin sayılarına engel olamadı ve karşılaşmayı 69-67 kaybetti.


Maçın en skorer oyuncusu, 20 sayıyla Iberostar'dan Marcelinho Huertas oldu.


Bu galibiyetle Iberostar, grubunda 5'te 5 yaparken, Gaziantep Basketbol ise dördüncü yenilgisini aldı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

basketbol, Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:03 
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