Iberostar: 69 - Gaziantep Basketbol: 67

San Cristobal de La Laguna kentindeki Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanan ve karşılıklık sayılarla başlayan müsabakanın ilk çeyreğini Gaziantep Basketbol 15-14 önde kapatırken, devre arasına ise 32-32 eşitlikle girildi.



İkinci yarıda daha iyi hücum yapan konuk ekip Gaziantep Basketbol, maçın üçüncü periyotunu 54-47 önde geçmesine rağmen son çeyrekte rakibinin sayılarına engel olamadı ve karşılaşmayı 69-67 kaybetti.



Maçın en skorer oyuncusu, 20 sayıyla Iberostar'dan Marcelinho Huertas oldu.



Bu galibiyetle Iberostar, grubunda 5'te 5 yaparken, Gaziantep Basketbol ise dördüncü yenilgisini aldı.

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