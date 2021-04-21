İberya-Latin Amerika Zirvesi Venezuela polemiği, liderlerin eksik katılımı ve kısır gündemle geçti - Son Dakika

Andorra'nın ev sahipliğinde yapılan 27. İberya-Latin Amerika Zirvesi, Venezuela hükümetinin katılımı ve bazı ülkelerin buna tepki göstermesinin yarattığı polemik, üst düzey katılımdaki eksiklik ve kısır gündem maddeleriyle geçti.

Devlet ve hükümet başkanları düzeyinde yapılan ve normalde geçen yıl düzenlenmesi gereken zirve, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 21-22 Nisan'a ertelenmişti.

Zirveye 22 ülkeden sadece 5'i (İspanya, Portekiz, Andorra, Guatemala ve Dominik Cumhuriyeti) en üst düzeyde fiziki katılımda bulunurken, diğer ülkelerin temsilcileri çevrimiçi olarak toplantıda konuşma yaptı.

Andora'ya gelmeyen 17 ülke arasından Venezuela, Nikaragua, Brezilya, Meksika, El Salvador ve Paraguay farklı gerekçelerle zirveye üst düzey katılım gerçekleştirmedi.

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, Venezuela hükümetinin davetli olmasını protesto etmek için katılmazken, yerine Afrika, Avrupa ve Orta Doğu'da İkili İlişkilerden Sorumlu Sekreter Büyükelçi Kenneth Felix Nobrega konuşma yaptı.

Venezuela Cumhurbaşkanı olarak göreve geldiği 2013 yılından bu yana hiçbir İberya-Latin Amerika Zirvesine katılmayan Nicolas Maduro bu yıl da iştirak etmeme kararı aldı.

Maduro'nun yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez konuştu.

Zirvede diğer önemli bir not ise 2001 yılından bu yana Küba'nın ilk kez devlet başkanı düzeyinde katılımı oldu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, konuşmasında, zirveye katılan ülkelere seslenerek, "ABD'nin Venezuela'ya müdahale planının tamamen başarısız olduğunu ve onu destekleyen diğer ülkeleri sürdürülemez bir siyasi ve hukuki duruma soktuğunu kabul etmek yararlı ve samimi olacaktır." dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde oluşturulan "Uluslararası Kovid-19 Aşı Dayanışma Girişimi-COVAX" aracılığıyla bu yıl sonuna kadar Latin Amerika ülkelerine 7,5 milyon doz Kovid-19 aşısı göndereceklerini açıkladı.

Zirveye bir mesaj gönderen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de "Şu ana kadar Kovid-19 aşısından bir doz bile almamış düşük gelirli ülkelerin varlığından çok endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Zirvede, sürdürülebilir kalkınma için yenilik ve 2030 hedefleri ile Kovid-19'a karşı aşılama başta olmak üzere iş birliği konuları ele alındı.

İspanya ve Meksika'nın öncülüğünde 1991 yılında ilki yapılan İberya-Latin Amerika zirvesine Arjantin, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Şili, Ekvator, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, İspanya, Portekiz ve son dönemde Andorra katılıyor.

Bir sonraki zirvenin 2022 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmesi öngörülüyor.